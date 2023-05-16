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桃園大停水陸續復水了 剩這幾區6萬戶到下午3時復水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政召開大規模停水應變會議，大規模停水今天下午完成復水。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政召開大規模停水應變會議，大規模停水今天下午完成復水。記者曾增勳／攝影

桃園市12區304里40.7萬用戶昨天至今天下午3時大規模停水，台水公司辦理龍潭三坑原水站原水管改善工程先後完工，昨晚各區家戶陸續恢復供水，至今天中午全市復水逾95%，剩下7區約6萬戶最慢今天下午3 時復水，台水第二區管理處表示，目前復水進度超前，下午可全部完成復水。

桃園市長張善政召開桃園市大規模停水第2次應變會議，聽取各局處及台水公司報告工程及復水狀況，台水公司表示，龍潭三坑原水站原水管改善工程施工已在今天凌晨4時全部完成，平鎮、龍潭給水廠恢復供水中，至今天中午各區復水可逾95%。

目前各區各里停水用戶陸續復水中，至中午大部分停水家戶復水中，剩下大園6里、觀音13里、新屋4里、楊梅2里、平鎮7里、中壢3里及蘆竹1里，總共5萬9311用戶，最慢今天下午3時復水，停水達39小時最長，民眾若有復水問題，可撥打24小時服務專線台水客服中心1910、桃園市政府市民專線1999反映。

桃園市大規模停水，剩下7區約6萬戶最慢今天下午3 時復水後，全市復水。圖／台水第二區處提供
桃園市大規模停水，剩下7區約6萬戶最慢今天下午3 時復水後，全市復水。圖／台水第二區處提供

停水 桃園

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