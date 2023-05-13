竹北模範母親表揚 93歲許李惠獲獎
竹北市公所舉辦一年一度模範母親表揚大會，全市31里、共選出46位模範母親，其中80歲以上有5名，70歲以上則有25名，年紀最長更高達93歲，是來自東興里的許李惠，雖不識字，卻含辛茹苦拉拔5名子女成長受高等教育。
竹北市長鄭朝方表示，每位獲獎的母親都有屬於她們的人生精采故事，她們辛勞而堅韌，在艱苦環境中堆砌成家庭支柱，為子女遮風避雨伴其長大，並展現溫、良、恭、儉、讓的風範，以身教代替言教，樹立教養子女的良好榜樣。
竹北市公所除頒發特製水晶獎座外，同時致贈隨行杯果汁機，希望媽媽們營養均衡，為媽媽的健康把關。
竹北市今年共計46位模範母親接受表揚，其中東興里許李惠，以及斗崙里邱潘菊妹，更雙雙獲得縣府表揚殊榮；高齡93歲的許李惠是今年模範母親中年紀最長者，是土生土長的竹北人，5歲來到許家當養女，沒有教育機會更不識字，6歲就以拔甘蔗草、賣菜、農務打工，婚後育有5子，以經營雜貨店勤儉持家，一生茹苦含辛拉拔子女長大且均受高等教育，生活雖然艱苦，但她的持家典範足為社會表率。
同樣入選全縣模範母親代表的邱潘菊妹，今年已滿89歲，成長於日治時期的她，當年正逢二戰時期，受戰爭影響，國小3年級便中斷學業未再就學，婚後的她與夫婿一同種田務農，農閒之餘再到菜市場擺攤賣菜持家，靠著辛勤農作拉拔5個子女長大，即便現在已經89歲高齡，仍每日到菜園走動，維持自主照顧的能力，精神可敬。
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