下通牒！竹縣府限豐邑10天內交搶險計畫監控數據 否將暫發全數建照

新竹縣政府針對豐采520施工造成莊敬六街坍塌事件，今天下午緊急舉行專案小組會議，會中要求豐邑10天內提出緊急搶險計畫，且提送經彙整的有意義監測資料供判讀，否則就全面暫停豐邑公司在新竹縣所有建案的申報勘驗及核發執照。

近期鑑於梅雨季與颱風季將至，會中專家認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬六街的路面，阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，但不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。

縣府工務處今邀集包括建築師、大地技師等專案小組成員，以及竹北市公所、當地里長等單位，聽取豐采520起造人豐邑公司、承造人頌恩營造公司人員的報告。

新竹縣府指出，會中豐邑與頌恩所提的監測數據報告，均未經過彙整，也無任何專業技師蓋章用印背書，無法判斷數據資料可信度，要求豐邑在10天內再提交妥善的監測數據，供專案小組研議判讀，確實地找出坍塌問題根源。縣府補充，這些資料不具参考價值，同時也請外界不要再錯用數據資料，以免影響視聽造成民眾恐慌。

現場專家一致要求豐邑公司在10天內須提交經彙整的監測數據資料外，同時提出許多建議，包含要求豐邑找第三方公正單位來鑑定、盡快提交水位監測與透地雷達分析、監測工作得找第二家廠商執行以利交叉比對、目前工地內地下室現況報告、地下室沒解決上面建物不斷往上蓋會否造成重量不均等。

「請豐邑高層拿出專業來正視問題！」專家要求豐邑深切檢討工地的施工工法，到底有無誤判地質？有無確實按照施工計畫執行？「一而再、再而三發生坍塌，就是明顯地下水不斷滲入工地地下室，帶走路下砂土造成」，呼籲豐邑好好面對，拿出所有資訊，徹底解決安全問題，呼籲不要一昧想著復工。

會議結論要求豐邑10天內提送緊急搶險計畫，將在舉行專案小組會議，其中一項未達成，縣府將立即暫停豐邑在新竹縣內所有建案的申報勘驗及核發相關執照，據掌握，豐邑目前在新竹縣還有4處尚未取得使用執照。對此，豐邑在會議中允諾將重整團隊，全力配合專案小組。