竹北天坑 議員批「人禍」

新竹縣竹北市豐采五二○建案周邊道路六度塌陷，縣府昨天到議會專案報告。民進黨籍議員蔡蕥鍹表示，建商監測數據早呈現異常卻未有人把關，「天坑事件根本是人禍」，縣府失職，但縣府和竹北市公所都說，並未收到建商監測異常的通知。

監測報告是由豐邑建設委外固定監測，提供道路主管機關竹北市公所和鄰近社區。豐邑強調，監測到異常數據時，會回報相關單位處理；此次監測到鄰房傾斜數據異常，經查是傾斜盤測點下方抿石子有空鼓現象，不屬於傾斜異常範圍，所以未通報相關機關。

蔡蕥鍹說，事發地點、莊敬六街連月監測數據異常，二月廿三日鄰房傾斜監測數值為一○六四，坍陷前一天的四月廿六日僅剩四八九，卻無人啟動應變計畫。

無黨籍縣議員邱靖雅表示，去年六月勝利二路首次崩塌後，她與周邊住戶提出要求，豐邑建設才委外長期監測，住戶今年開始收到監測報告，但建商、竹北市公所都沒人判讀資料來做預測性報告，縣府有權無責，拿豐邑沒辦法，一般民眾又該怎麼辦？

縣府工務處長江良淵說，縣府未拿到建商的監測報告，縣府會嚴懲建商，除移送檢調偵辦，不排除把承造和監造人移送營造業審議委員會及建築師懲戒委員會懲處。

竹北市公所指出，天坑發生前，建商曾提供五次監測報告，天坑附近的地面型沉陷監測點數據均在平均值，公所也未收到建商通知有任何異常。

台灣省結構工程技師公會理事長王炤烈說，建商應提早檢視道路環境，找出可能原因，而非讓數據落到四八九、警戒點以下。