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影／小抹香鯨擱淺有機會回大海 急送基隆救援

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影

苗栗苑裡鎮出水沙灘今天上午有一隻活體的小抹香鯨擱淺，中華鯨豚協會、海巡署及動保人員到場救援，下午送到基隆八斗子救援站。 中華鯨豚協會說，身體有漁網切割的痕跡，呼吸還算有力，全力救援中，應有機會回到大海。

小抹香鯨活體今天上午7點半在苗栗苑裡出水沙灘擱淺，海巡署人員先到場救援，中華鯨豚協會、苗栗縣政府人員趕至救援，發現是活體，活動力還強，下午3點運送至基隆八斗子「海之生」救援站收容及救治，基隆市政府產發處全力協助。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，小抹香鯨是成年個體，體長315公分，性別晚一點才能確認，擱淺時呼吸還算有力，但眼睛有腫，個體有點消瘦。

曾鉦琮表示，身上發現有漁網切割的痕跡，因呼吸有力，還會掙扎，體力還可以，整體評估來看，應該有機會回到大海。因個體太大，無法在現場進行浮力測試，在野放之前現會先進行檢傷，今天送到八斗子救援站來確認實際狀況，以利下一步處理的方式，擱淺原因還要了解。

中華鯨豚協會說，因為個體龐大，需要很多人手協助搬運、照顧，緊急徵求志工幫忙，可能需要多日的志工協助。

苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影
苗栗活體小抹香鯨擱淺急送基隆救援，活動力還不錯，有機會回大海。記者游明煌／攝影

鯨豚 海巡署 基隆

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