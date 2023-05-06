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影／小抹香鯨擱淺有機會回大海 急送基隆救援
苗栗苑裡鎮出水沙灘今天上午有一隻活體的小抹香鯨擱淺，中華鯨豚協會、海巡署及動保人員到場救援，下午送到基隆八斗子救援站。 中華鯨豚協會說，身體有漁網切割的痕跡，呼吸還算有力，全力救援中，應有機會回到大海。
小抹香鯨活體今天上午7點半在苗栗苑裡出水沙灘擱淺，海巡署人員先到場救援，中華鯨豚協會、苗栗縣政府人員趕至救援，發現是活體，活動力還強，下午3點運送至基隆八斗子「海之生」救援站收容及救治，基隆市政府產發處全力協助。
中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，小抹香鯨是成年個體，體長315公分，性別晚一點才能確認，擱淺時呼吸還算有力，但眼睛有腫，個體有點消瘦。
曾鉦琮表示，身上發現有漁網切割的痕跡，因呼吸有力，還會掙扎，體力還可以，整體評估來看，應該有機會回到大海。因個體太大，無法在現場進行浮力測試，在野放之前現會先進行檢傷，今天送到八斗子救援站來確認實際狀況，以利下一步處理的方式，擱淺原因還要了解。
中華鯨豚協會說，因為個體龐大，需要很多人手協助搬運、照顧，緊急徵求志工幫忙，可能需要多日的志工協助。
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