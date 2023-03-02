12隻吉娃娃、8隻米克斯犬待認養 竹縣周五辦抽籤認養

新竹縣動物保護防疫所將於明天為20隻毛小孩們舉辦抽籤認養活動，除了包括去年動保所查獲民眾不當飼養沒入的12隻吉娃娃犬，還有所內親人忠誠的8隻米克斯犬，將以公開抽籤及飼主資料審核挑選出最合適的認養人，希望有意願民眾能於本周五前到收容所看毛小孩，避免衝動認養。

新竹縣動物保護防疫所管理員指出，米克斯犬在志工長期的陪伴下，親人又友善，這次開放認養狗狗，分別為哥哥「小羊」、妹妹「熊妹」及「FIONA」，牠們在野外到處流浪、挨餓受凍，被民眾發現後動保所前往營救，兄妹進到收容所剛好滿1年，與所內人員都培養出好感情，希望為牠們找到更愛牠們的飼主，從此展開幸福狗生。

另外，吉娃娃犬為動保所在去年12月底查獲民眾不當飼養案件，依動保法全數沒入，並立即租借場所安置，請專人及獸醫隨時關注犬隻狀況，經1個多月的細心治療及照顧後已恢復健康。管理員說，吉娃娃個性較敏感，希望認養的飼主能細心陪伴與呵護。

動保所表示，將以公開抽籤及飼主資料審核挑選出最合適的認養人，希望有意願民眾能於本周五前前往收容所看看毛小孩，避免衝動認養，期盼為牠們找到溫暖幸福的新家!應審慎評估自身條件。

相關犬隻照片及認養資訊將於動保所網站公告(https://apc.hsinchu.gov.tw/)，並於收容所開放時間早上9時至11時30分及下午13時至16時，歡迎自由參觀待認養犬隻，並於活動現場完成登記參與抽籤，同時祭出認養者後續可享有新竹縣犬貓認養優惠方案。

有意願認養者請於本周五上午9點前至動保所一樓大廳完成報到登記參與抽籤，隨後在現場舉辦公開抽籤決定認養人，而動保所為落實認養資格審核並篩選認養人，認養者限年滿18歲以上成年人，每人於本活動限認養一隻，辦理認養需出示身分證正本，名下若有飼養中犬貓須完成登記、絕育、一年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，名下犬貓若遺失或死亡應完成申報，且不得為農委會黑名單。