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中庄吊橋跨大漢溪最長吊橋 10月中啟用成旅遊新亮點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市大溪區跨大漢溪中庄吊橋預定10月中旬完工啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市大溪區跨大漢溪中庄吊橋預定10月中旬完工啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為解決大漢溪中庄、月眉地區兩岸居民通行不便，興建中庄吊橋，斥資2億元、採雙塔懸吊式設計，目前硬體工程接近完工，市府水務局今天上午表示，中庄吊橋預計10月中旬啟用，打造大漢溪水岸生態旅遊新亮點。

市府水務局長劉振宇表示，大漢溪的鳶山堰至武嶺橋河段，至今沒有跨河銜接兩岸橋樑，長期造成大溪中新里、月眉里兩岸居民交通不便，中庄、月眉河岸兩邊觀光景點無法串聯，在民代、居民爭取下，市府興建中庄吊橋，銜接大漢溪跨河休憩景點路廊。

中庄吊橋橫跨大漢溪，吊橋採雙塔懸吊式，主索穩定性佳及配合抗風索提供橫向束制，可抗17級風，吊橋串連中庄、月眉的大漢溪兩岸，全長約419公尺、寬2.5公尺，將是大溪跨河4座橋樑最長，可提供人行、自行車往來使用，解決大漢溪兩岸通行和開發。

市長鄭文燦決定中庄吊橋10月完工啟用，並指示規畫增設停車場及遊客服務中心。劉振宇表示，中庄吊橋工程接近完工，預定10月中旬啟用，未來可銜接大漢左岸的中庄調整池、中庄運動公園、中庄濕地公園與右岸月眉休閒農業區、山豬湖生態親水園區、大嵙崁地質公園，成為市民水岸生態旅遊新去處。

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