打造3件大型地景裝置藝術 竹市湖光島藝術節周六登場

新竹市府投入超過1億元改善青草湖整體環境，包含清除湖底淤泥、打造全新景觀步道、引進SUP、天鵝船。市長林智堅今說，7月2日至31日將首次於青草湖舉辦「湖光島藝術節」，由藝術家打造3件與自然共生連結的大型地景裝置藝術，邀請大小朋友一同親近青草湖，共渡奇幻夏日。

林智堅表示，青草湖是新竹重要景點，不僅生態豐富，也是水域陸域活動雙棲聖地，更是台語老片《難忘的鳳凰橋》命名及取景地點。希望辦理「湖光島藝術節」後，能讓更多遊客體驗到全新的青草湖風光。

7月2日晚上7點將進行湖光島藝術節點燈儀式，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團結合扯鈴、特技、雜耍、舞蹈，並搭乘SUP等，表演《潘朵拉之精靈大集合》，演員們將化身生活在于飛島的小精靈，透過歡樂的舞蹈和熱鬧雜技，喚醒沉睡的光獸家族。

市府指出，湖光島藝術節由藝術家陳普策畫，打造3件與自然共生連結的大型地景裝置藝術「光獸Mossmo」，作為青草湖重生意象。陳普說，取名湖光島藝術節代表以「光」串聯青草「湖」與于飛「島」，也意味連結生態和人的關係，光更有發光、重回榮光的意涵，所以也以這概念創造了會發光的光獸Mossmo。

城銷處長林正光表示，青草湖于飛島上有著可愛、六腳外型的光獸Mossmo家族，分別為白色、桃紅色和綠色，高度則14米、6米和3米，均由可回收再利用的特殊布料製作，呈現出與環境融合的霧面質感。夜晚時配合燈光，光獸還會發出柔和的光芒，同時水面也會有其倒影，在湖光水影與周圍植物生態搭配下，讓青草湖營造出虛實交融的生態樣貌。