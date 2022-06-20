生態隱憂！保育小燕鷗繁殖地減少 草漯沙丘1隻不剩

二級保育鳥類小燕鷗，每年4月中旬會陸續飛抵台灣育雛。桃園市野鳥學會日前針對北起新北市林口區、南至新竹縣新豐鄉，總長39公里的海岸線調查，發現竹圍漁港有129隻成鳥、41隻雛幼鳥，數量較去年增加不少，顯示竹圍漁港已成小燕鷗重要繁殖地，不過調查也發現草漯沙丘、白玉沙灘、大潭G1及G2區的成鳥及雛幼鳥數量都不如以往，凸顯棲地減少的隱憂。

桃園市野鳥學會今年動員40位義工調查，總計發現成鳥168隻、雛幼鳥43隻及孵化中巢數29個，和去年調查相比，成鳥減少40隻、雛幼鳥增加8隻、巢數增加10個。

調查發現，竹圍漁港成鳥、雛幼鳥及巢數都比去年大幅增加，但去年有105隻小燕鷗成鳥的草漯沙丘，可能因大潮把未孵化的巢沖掉，導致今年小燕鷗不再利用此區繁殖，是數量減少最多的地區，另今年在白玉沙灘、大潭G1和G2區的小燕鷗也僅剩個位數。

野鳥學會理事長劉義仁推測，包括淨灘活動、浪犬入侵、天敵、人車干擾、惡劣氣候、風沙侵襲及適合繁殖的地域不足等因素，都可能影響小燕鷗繁殖。

劉義仁表示，去年於7月中普查發現，大多數的巢位都已孵化，甚至已經南返離開，因此今年提早3周調查；從各區小燕鷗數量的變化來看，可發現小燕鷗棲地陸續減少，也凸顯竹圍港對小燕鷗繁殖的重要性。