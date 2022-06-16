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JETS嘉年華與貨櫃商店進駐平實營區 網友哀：不是IKEA

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／台南式臉書
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／台南式臉書

全台最大的美式復古遊樂園「JETS嘉年華」7月底將到台南插旗，地點落腳在南紡購物中心對面的平實公園附近，預計營業3個月，搶占暑假商機，最近官方釋出消息，馬上吸引網友關注，有人興奮想要去玩、也有人覺得價格不便宜。

據了解，遊樂園是與大東夜市合作，遊樂園的旁邊就是大東夜市相關業者申請設立的「大益貨櫃商店街使用計畫」，已經獲得市府經濟發展局的核可。

由於大東夜市的經營權到年底，業者積極轉戰他處，之前原本要在南紡對面設立大旺夜市，包括地方居民與國民黨議員都反對，認為台南市的夜市已經夠多了，經發局則表示，夜市必須設立在「公告區域」，但是當地並非公告地點，將大旺夜市打回票，但是業者如今再以貨櫃商店街的方式回歸。

JETS嘉年華是由傑城歡樂園股份有限公司引進，美國經常可以看到的移動式大型遊樂園，前兩年曾經進駐高雄與桃園，吸引不少遊客，今年決定轉戰台南，預計7月29日開幕，營業到10月中，但是又擔心受到疫情影響，開幕日期可能會略有調整。

根據目前官方釋出消息，現場有超過30項的遊樂設施，包含連車廂都會自轉的8樓高「尖叫摩天輪」、擺盪180度的「擎天海盜船」、三種翻轉角度的「驚濤駭浪」，及大人小孩都敢玩的「狗狗小飛車」、「旋轉木馬」等。

門票方面，入場費50元，各項遊樂設施則有60、90及120元3種。

「我要IKEA」不少網友獲悉當地是貨櫃商店及遊樂場進駐，感到有點失望，紛紛表示「我想要IKEA」、「真的不是IKEA嗎」，但也有人認為台南目前沒有大型的遊樂場，如果JETS嘉年華進駐「真的要去好好玩一玩」。

JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。本報資料照片
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。本報資料照片
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／台南式臉書
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／台南式臉書
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網
JETS嘉年華將進駐南紡對面的平實重劃區內。圖／JETS嘉年華官網

夜市 台南 遊樂園

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