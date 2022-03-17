西湖柚花季登場滿山花香 環鄉巴士帶你走透透

苗栗縣西湖鄉的柚花季又到了，滿山遍植的文旦散發濃郁的柚花香，氣息迷人，西湖鄉公所3月26日將推出柚花藝術節，以5輛循環發車的「環鄉巴士」帶遊客鄉內走透透，沿途由導覽人員介紹西湖特色及藝文景點、拍照打卡熱點、休閒農園，要讓遊客深度體驗客庄慢活風情。

文旦柚在西湖鄉栽培已有半世紀，面積廣達160公頃，西湖文旦品質優良，在全省素有好口碑，近年西湖鄉公所、農會每年春季都推出柚花藝術節，結合產業為鄉內打造出另一項具特色的觀光休閒活動。

西湖柚花最近已綻放，花期估計有1個月，縣府及鄉公所上午連袂在湖東多功能活動中心為今年柚花藝術節行銷，邀遊客在春暖花開的好時節，到西湖遠離塵囂，享受鄉村的各種小確幸。

鄉公所指出，今年柚花季以「西湖柚宴客」為題，26日上午8點到下午5點在鄉內推出環鄉巴士、柚花健行趣、柚花音樂饗宴、客家市集、薰衣草基地、親子DIY等系列活動。

環鄉巴士今年推新路線，沿途停靠站包括秘密花園、吉軒農場、吳濁流藝文館、黃金一路、薰衣草基地、遊客中心、柴燒卡帕尼等，架構出代表西湖特色的旅遊網，當天8點30分起在湖東多功能活動中心主會場停靠站可購買乘車券，每張100元，隨券附送60元抵用券。

「柚花健行趣」讓每個人貼近柚花，參加者可在當日8點30起至服務台領闖關卡，每人限領1張，沿途設6道闖關遊戲站，集滿6個戳章可至會場領取60元抵用券、參加戳戳樂、領取客家米食及樹苗等好禮，抵用券限量750張。