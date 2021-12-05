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桃園仙草花節今閉幕 16天吸引102萬人預估可盛開到12日

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府副市長高安邦表示，市府把握疫情後國旅商機與旅行社合作，以套裝行程的方式讓遊客體驗楊梅休閒農業區的魅力。記者翁唯真／翻攝
桃市府副市長高安邦表示，市府把握疫情後國旅商機與旅行社合作，以套裝行程的方式讓遊客體驗楊梅休閒農業區的魅力。記者翁唯真／翻攝

桃園2021仙草花節於今天閉幕進入尾聲，紫爆的浪漫花海在網路上成為熱門打卡點，為期16天的展期共有入102萬人，預計1周後展區裝置將陸續撤離，回歸稻作種植，但預估整體花期可望盛開到12日，民眾請把握機會不要錯過。

桃市府副市長高安邦表示，市府把握疫情後國旅商機與旅行社合作，以套裝行程的方式讓遊客體驗楊梅休閒農業區的魅力，透過花卉大型活動成功帶動國旅市場，吸引民眾前來桃園旅遊，藉由多元化的組合安排，帶動不同旅行業者相繼開團，不僅創造周邊商機，也成功創造活動人潮。桃園仙草花節已經是桃園成功的花卉活動品牌，每年都吸引百萬人次參與。

桃市府副秘書長邱俊銘指出，透過整體規劃，以永續經營觀念引導在地發展願景，得以讓「桃園仙草花節」的品牌能成為楊梅休閒農業區觀光旅遊的亮點，帶動地方榮景，這次結合各休閒農業場域推出特色的農事體驗，帶領民眾深入在地的文化及農村生活，如仙草種植體驗、仙草擂茶體驗、仙草、仙草凍、多肉組盆、豐富的採果及地瓜焢窯體驗等。

桃市府農業局長郭承泉表示，今年特邀行政院農業委員會水土保持局台北分局合作「農創市集-靚農好展攤」，嚴選桃園在地農村14家不同社區及青農農特產品展售，不僅展現農村再生推動產業活化、青年洄流農村亮眼成果，也讓遊客來到仙草花節就能買到桃園優質農特產品作為伴手禮，透過人潮帶來錢潮，互惠行銷農村好物提升農民收益；另也有楊梅區農會研發出仙草餅、仙草凍、仙草茶、仙草蛋捲等多元產品，以及今年研發的仙草吐司、仙草QQ餅等新產品，各式仙草產品未來也可以到農會購買。

桃園2021仙草花節，預計1周後展區裝置將陸續撤離，回歸稻作種植，但預估整體花期可望盛開到12日。記者翁唯真／翻攝
桃園2021仙草花節，預計1周後展區裝置將陸續撤離，回歸稻作種植，但預估整體花期可望盛開到12日。記者翁唯真／翻攝
桃園2021仙草花節於今天閉幕進入尾聲，紫爆的浪漫花海在網路上成為熱門打卡點，為期16天的展期共有入102萬人。記者翁唯真／攝影
桃園2021仙草花節於今天閉幕進入尾聲，紫爆的浪漫花海在網路上成為熱門打卡點，為期16天的展期共有入102萬人。記者翁唯真／攝影

桃園 農會

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