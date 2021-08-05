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戲劇「神之鄉」帶動觀光熱 桃園大溪新增一打卡景點

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
街口溪排水幹線改善後多了水岸綠廊。圖／桃園市水務局提供
街口溪排水幹線改善後多了水岸綠廊。圖／桃園市水務局提供

戲劇「神之鄉」帶動桃園市大溪觀光熱潮，許多人循著劇照採點打卡。值得一提的是，大溪最近除了劇組取景地點外，也多了「街口溪生態水岸步道」新景點，了解當地人文特色之餘，也能藉由走訪步道，多認識地方生態。

桃園市水務局指出，「神之鄉」以大溪特色宗教文化為背景，也在木藝生態博物館取景，而溪口街生態水岸步道就在博物館的不遠處，車程5分鐘或步行15分鐘就能抵達。

水務局表示，街口溪排水幹線是大漢溪支流，水質非常乾淨，因緊鄰田野和次生林地，動植物生態相當豐富，而且周邊還有田心仔古道和小角仔古道，也是桃園完整保留自然及文化資源的溪流之一。

水務局長劉振宇表示，街口溪排水幹線原為「三面光」的混凝土河道，不利生物棲息，加上當地居民有休憩需求，鄰近大溪國中學生也有通學安全問題，所以規劃此次護岸改建及步道新設工程。

劉振宇指出，此次街口溪步道工程施作範圍從大溪國中至中華路121巷，除220公尺護岸改建，也新建423公尺步道，總經費2798萬元，獲經濟水利署前瞻計畫補助1908萬元，目前已經完工。

劉振宇也說，工程採用對環境友善的生態保育工法，人工渠道改為砌石護岸，河床也有深淺之分，利於周邊及水中生物棲息繁衍，也讓桃園多了一條綠廊休憩空間。

街口溪排水幹線改造前樣貌。圖／桃園市水務局提供
街口溪排水幹線改造前樣貌。圖／桃園市水務局提供
桃園大溪的街口溪排水幹線，經過改造多了水岸綠廊，豐富的生態環境非常適合踏青休憩。圖／桃園市水務局提供
桃園大溪的街口溪排水幹線，經過改造多了水岸綠廊，豐富的生態環境非常適合踏青休憩。圖／桃園市水務局提供
桃園大溪的街口溪排水幹線，經過改造多了水岸綠廊，豐富的生態環境非常適合踏青休憩。圖／桃園市水務局提供
桃園大溪的街口溪排水幹線，經過改造多了水岸綠廊，豐富的生態環境非常適合踏青休憩。圖／桃園市水務局提供

桃園 護岸 博物館

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