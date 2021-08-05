戲劇「神之鄉」帶動觀光熱 桃園大溪新增一打卡景點

戲劇「神之鄉」帶動桃園市大溪觀光熱潮，許多人循著劇照採點打卡。值得一提的是，大溪最近除了劇組取景地點外，也多了「街口溪生態水岸步道」新景點，了解當地人文特色之餘，也能藉由走訪步道，多認識地方生態。

桃園市水務局指出，「神之鄉」以大溪特色宗教文化為背景，也在木藝生態博物館取景，而溪口街生態水岸步道就在博物館的不遠處，車程5分鐘或步行15分鐘就能抵達。

水務局表示，街口溪排水幹線是大漢溪支流，水質非常乾淨，因緊鄰田野和次生林地，動植物生態相當豐富，而且周邊還有田心仔古道和小角仔古道，也是桃園完整保留自然及文化資源的溪流之一。

水務局長劉振宇表示，街口溪排水幹線原為「三面光」的混凝土河道，不利生物棲息，加上當地居民有休憩需求，鄰近大溪國中學生也有通學安全問題，所以規劃此次護岸改建及步道新設工程。

劉振宇指出，此次街口溪步道工程施作範圍從大溪國中至中華路121巷，除220公尺護岸改建，也新建423公尺步道，總經費2798萬元，獲經濟水利署前瞻計畫補助1908萬元，目前已經完工。