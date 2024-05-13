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Zoo Mall用地改建海洋教育生態園區...地方憂交通 市府曝解方

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
原Zoo Mall用地在前市長郝龍斌任內拆除後，前市長柯文哲任內8年，基地開發遲無進度，北市府明天終於找到促參案投資廠商，預計耗資45億打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區等規畫，但地方憂心恐造成交通更加混亂。記者洪子凱／攝影
原Zoo Mall用地在前市長郝龍斌任內拆除後，前市長柯文哲任內8年，基地開發遲無進度，北市府明天終於找到促參案投資廠商，預計耗資45億打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區等規畫，但地方憂心恐造成交通更加混亂。記者洪子凱／攝影

原Zoo Mall用地在前市長郝龍斌任內拆除後，前市長柯文哲任內8年，基地開發遲無進度，北市府明天終於找到促參案投資廠商，預計耗資45億打造海琉館、海洋生態主題酒店、商業區等規畫。但地方憂心，建成後帶動人潮，恐讓地方交通更加混亂。副市長林奕華表示，環狀線完工後預期可疏運更人潮，停車位之後也會增加，搭配園區與動物園合作，讓人潮有效流動，周邊交通應可改善。

國民黨議員徐弘庭表示，國際上大部分觀光園區大多是以遊樂園、商場、飯店結合，透過舉辦遊行、主題祭活動吸引遊客前來並拉長駐足時間，要以動物園為主軸打造一個生態園區，未來應去思考如何行銷帶來人流，雖然文山區屬於較為邊陲行政區，但僅隔一條快速道路就是市中心，若飯店房價能給給遊客明顯性價比，搭配水族館、動物園、貓纜等，確實有機會帶動文山區區域發展，他個人樂觀其成。

民進黨議員簡舒培說，文山區本身是文教區，現在要重新規畫蓋園區帶動觀光人潮，她個人認為效果有限，過去已有zoo mall失敗經驗恐會重演，就算真的成功，市府相關配套措施是否準備好，包含木柵路塞車、捷運量能是否能應付等，屆時交通癱瘓受害又是當地民眾。她認為，動物園周邊當初都是徵收民用地，既然已有過一次失敗經驗，就應該將土地回饋於民，建設公園。

在地里萬興里長林冠文說，建設園區他是樂觀其成，但動物園每到假日周邊路段都會塞車，若未來整個園區蓋起來帶動人潮，市府要有配套措施，疏散周邊交通。此外，早期zoo mall在的時候很多在地民眾也會到那邊逛街、吃飯，未來園區商場也應除了生態考量外，也應將在地民眾生活習性納入考量，回饋地方。

林奕華表示，動物園人潮比較集中，園區設立後會以海洋館為主軸，初步規畫動物園內海洋生物和夜間動物可能會和園區合作，除了可以讓動物園養更多元物種，拉長民眾駐足時間，也能分散人潮。林強調，環狀線完工後捷運路網將更完整，加上周邊會有逾2千個停車位，並搭配園區特性，應可改善周邊交通問題。

動物園 塞車 飯店

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