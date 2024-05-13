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迎接國際博物館日 新北市黃金博物館18日遊客免費入館

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區黃金博物館５月推出一系列活動迎接國際博物館日，《礦山的南丁格爾》特展10日開幕時，邀請早年的護理人員出席分享往事場景。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館５月推出一系列活動迎接國際博物館日，《礦山的南丁格爾》特展10日開幕時，邀請早年的護理人員出席分享往事場景。圖／黃金博物館提供

迎接5月18日「國際博物館日」，新北市瑞芳區黃金博物館規畫一系列活動。館方說，5月18日當天開放民眾免費入館，文創賣區自營商店商品9折優惠。

黃金博物館5月10日起推出《礦山的南丁格爾》特展，特展源自呂庭華帶領的團隊所製作的「礦山的南丁格爾──消逝的金瓜石醫院」影片。這部影片描述早年在金瓜石山區醫院裡，曾經發生的動人故事。

礦山的南丁格爾特展透過規模完整的醫院、醫生與護士、礦山的職業病、醫生，我要掛號、南丁格爾眼中的礦山及礦山小常識6個單元，讓民眾一起認識這群曾經守護礦山健康的人和故事，還有曾在金瓜石醫院工作的護理人員，在10日開幕時現身，分享過往的護理工作與採礦辛酸史。

黃金博物館長林文中表示，館方在今年國際博物館日規畫多元活動，報名1日導覽員活動，遊客花費100元就可以帶回金沙跟導覽員專業秘技，揭密導覽員如何讓遊客第一次淘金就成功，報名學員並可得到518國際博物館日限定好禮。

館方也開辦「礦物轉身術—礦物顏料製作」、「大自然的色彩學—膠彩畫入門」課程，邀請膠彩畫得獎藝術家曹程凱，帶領大小朋友製作顏料、體驗創作樂趣。

黃金博物館也辦集點活動，參與相關活動或持有「周遊列博」票券，就能集點拿好禮，相關活動與展覽訊息，可上黃金博物館官網查詢，安排時間前往礦山遊玩。

新北市瑞芳區黃金博物館５月推出一系列活動迎接國際博物館日，《礦山的南丁格爾》特展10日開幕時，邀請早年的護理人員出席分享往事場景。圖／黃金博物館提供
新北市瑞芳區黃金博物館５月推出一系列活動迎接國際博物館日，《礦山的南丁格爾》特展10日開幕時，邀請早年的護理人員出席分享往事場景。圖／黃金博物館提供

礦山 金瓜石 黃金博物館

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