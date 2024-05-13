聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎接國際博物館日 新北市黃金博物館18日遊客免費入館
迎接5月18日「國際博物館日」，新北市瑞芳區黃金博物館規畫一系列活動。館方說，5月18日當天開放民眾免費入館，文創賣區自營商店商品9折優惠。
黃金博物館5月10日起推出《礦山的南丁格爾》特展，特展源自呂庭華帶領的團隊所製作的「礦山的南丁格爾──消逝的金瓜石醫院」影片。這部影片描述早年在金瓜石山區醫院裡，曾經發生的動人故事。
礦山的南丁格爾特展透過規模完整的醫院、醫生與護士、礦山的職業病、醫生，我要掛號、南丁格爾眼中的礦山及礦山小常識6個單元，讓民眾一起認識這群曾經守護礦山健康的人和故事，還有曾在金瓜石醫院工作的護理人員，在10日開幕時現身，分享過往的護理工作與採礦辛酸史。
黃金博物館長林文中表示，館方在今年國際博物館日規畫多元活動，報名1日導覽員活動，遊客花費100元就可以帶回金沙跟導覽員專業秘技，揭密導覽員如何讓遊客第一次淘金就成功，報名學員並可得到518國際博物館日限定好禮。
館方也開辦「礦物轉身術—礦物顏料製作」、「大自然的色彩學—膠彩畫入門」課程，邀請膠彩畫得獎藝術家曹程凱，帶領大小朋友製作顏料、體驗創作樂趣。
黃金博物館也辦集點活動，參與相關活動或持有「周遊列博」票券，就能集點拿好禮，相關活動與展覽訊息，可上黃金博物館官網查詢，安排時間前往礦山遊玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言