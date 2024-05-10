剴剴案後「低薪訪視員」工作大增 北市藍綠白議員請命加薪

剴剴案引發社安網關注，中央日前公布最新指引，保母訪視頻率從每年至少4次調升至6次，新制即起施行，不少基層保母訪視員反彈。北市藍綠白議員今關切，訪視員工作多且雜，3個行政區人力比更超過中央1比60規定，要求社會局增加員額、提高待遇等因應。社會局長姚淑文說，今年調薪且以社工員起薪為目標，允諾2個月內訂定訪視員指引。

國民黨柳采葳今在民政部門質詢指出，北市兒少保護通報案件逐年增，去年4843件，比前年暴增815件，平均每天13.3件；其中家外成案數478件比前年多155件，包含施虐者29件是保母、48件幼兒園人員。姚淑文說明原因，家內是因納入高風險家庭，家外則是民眾兒少保護知識增加、敏感度提高，因此積極通報。

柳說，相較澳洲保母訪視員與保母僅1比20，台灣規定為1比60，北市保母4249人，84位訪視員平均每人負責51位保母、案量57案，細看南港區卻是68人、松山區63人、內湖區61人，人力明顯不足。訪視頻率提高後，訪視員工作量增。

民進黨趙怡翔也關切，基層訪視員反彈，認為工作量高、行政作業做不完，希望增加訪視員員額與待遇、減少不必要行政工作，也建議參考國際案例，訂定合理的保母與訪視員工比例。

民眾黨黃瀞瑩關心訪視員之虞，也提及保母人力斷層，目前統計64%保母年齡落在50到69歲，建議應吸引年輕新血，但攬才也要留才，應積極布建喘息服務。她也提到，北市僅21家公辦民營托嬰機構有為托育人員調薪，希望其他家今年或明年能比照調薪。

姚回應，職登4249位保母，部分有職登者未收托，實際收托2743人，訪視員再去平均訪視，工作量是下降；社會局向各區居家托育服務中心釋出善意，若有必要增加人力，會溝通調整。訪視員薪資調配經費動用市長預備金，目前簽文中，也允諾2個月內訂定訪視員指引，將與居托中心開會，討論納入教育訓練、相關處分等。

社會局表示，北市居托中心聘用人數依規定是1比60，超過比例30人，才可再加1名訪視員，目前尚符合中央規定。訪視員資格多為幼保及社工相關科系，現行薪資相較公辦民營托嬰機構及社工師起薪低，考量目前訪視人員流動狀況，應優先穩固人員留任率，北市今年優先調整訪視員約3.4萬元薪資，以社工員起薪3萬7765元為參考目標。

姚說，已和彭婉如文教基金會討論保母人力，讓更多年輕人考取證照投入服務，曾有保母經驗者也能回流；保母喘息服務，社會局曾舉辦情緒管理、正念團體的課程且每場額滿，也規劃情緒議題相關服務於7月上路；目前協調已有168間機構調薪，仍有20間尚未，她將親自到機構拜訪。