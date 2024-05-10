快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？ 新北議員批：為特定權貴解套

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法行為解套」，更是欺負、消費原住民。記者江婉儀／攝影
國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法行為解套」，更是欺負、消費原住民。記者江婉儀／攝影

國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法行為解套」，更是欺負、消費原住民，那為何市府不幫那些住在河川地的採礦者解套，一樣專案合法化，這樣才符合平等原則。

楊春妹今質詢時表示，賴清德老家之前被叫做賴皮寮，國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，將廢礦後土地可以變更為建案，請問新北市政府有沒有要配合中央辦理變更？如果中央修法通過，市府就要配合，非執行不可嗎？

地政局長汪禮國表示，礦業用地是全國通案性規定，還要修改中央法規，再送個地方政府，中央通過就要配合執行。

「這是為了特定權貴人士的違法行為解套」，楊春妹質疑，這讓民眾觀感不佳，更是在欺負、消費原住民，中央用專案解決說是要為了公平正義，有相關決定權，可以讓非法就地合法化，那新北市政府應該也有權利，專案決定高灘地聚落或河濱聚落就地合法化。

楊春妹指出，這些在當地居住4、50年的人，也都是採礦者，雖然不是住在礦業用地，但都是從各地遷移過來新北，不是像賴清德老家一樣，這些都有歷史可依循，也有居住事實，不管是非都市計畫用地，或是河川用地，新北市政府有權決定，就該用專案合法化，才符合平等原則，不然就是在為權貴者解套，讓違法行為可以合法化。

市議員林國春說，新北有18萬件違章建築，現在有多位民眾都來找他陳情，質疑為什麼自己住了4、50年的家要拆掉，賴清德的不用拆？難道因為賴清德是未來的總統，萬里老家豪宅就不用拆，市井小民的房子就要被拆嗎？

老家 賴清德

延伸閱讀

影／賴清德赴立院國情報告 黃國昌建議問賴意見後協商

和賴清德達成共識！傳蔡總統將特赦陳水扁 立院下周三排案追「海角七億」

邀賴清德國情報告案逕付二讀 國民黨團盼朝野共寫史策

邀賴清德國情報告案立院逕付二讀 朝野下周一協商形式

相關新聞

剴剴案後「低薪訪視員」工作大增 北市藍綠白議員請命加薪

剴剴案引發社安網關注，中央日前公布最新指引，保母訪視頻率從每年至少4次調升至6次，新制即起施行，不少基層保母訪視員反彈。...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

新北海砂屋鋼筋外露 議員盼加速都更速度

民主進步黨籍新北市議員山田摩衣今天質詢，0403地震後陸續發生多起餘震，民眾住家受損，新北市海砂屋有天花板剝落、鋼筋外露...

保母訪視員訪視次數增 北市議員指人力恐不足

議員指出，市府配合中央提升訪視保母頻率，但北市訪視員需處理庶務多，訪視次數增，憂有人力不足等情形。台北市社會局表示，會與...

賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？ 新北議員批：為特定權貴解套

國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法...

金山托老中心慶祝母親節 學手作、舞蹈延緩老化

由介惠基金會辦理的金山公共托老中心慶祝母親節活動，邀請基金會董事長夫婦、執行長與金山區長來共襄盛舉，為了展現最完美的自己，長輩們除了認真學習舞蹈，更加在萬里繡球花業者的贊助下，有了乾燥的繡球花瓣能夠手作點綴髮箍，讓大家在慶祝活動上都亮眼了起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。