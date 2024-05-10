賴皮寮比照泰雅原民特定區就地合法？ 新北議員批：為特定權貴解套

國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，為準總統賴清德萬里老家違建解套。新北市議員楊春妹批評「是為特定權貴人士的違法行為解套」，更是欺負、消費原住民，那為何市府不幫那些住在河川地的採礦者解套，一樣專案合法化，這樣才符合平等原則。

楊春妹今質詢時表示，賴清德老家之前被叫做賴皮寮，國土署將援引「北泰雅原住民族特定區域計畫」，將廢礦後土地可以變更為建案，請問新北市政府有沒有要配合中央辦理變更？如果中央修法通過，市府就要配合，非執行不可嗎？

地政局長汪禮國表示，礦業用地是全國通案性規定，還要修改中央法規，再送個地方政府，中央通過就要配合執行。

「這是為了特定權貴人士的違法行為解套」，楊春妹質疑，這讓民眾觀感不佳，更是在欺負、消費原住民，中央用專案解決說是要為了公平正義，有相關決定權，可以讓非法就地合法化，那新北市政府應該也有權利，專案決定高灘地聚落或河濱聚落就地合法化。

楊春妹指出，這些在當地居住4、50年的人，也都是採礦者，雖然不是住在礦業用地，但都是從各地遷移過來新北，不是像賴清德老家一樣，這些都有歷史可依循，也有居住事實，不管是非都市計畫用地，或是河川用地，新北市政府有權決定，就該用專案合法化，才符合平等原則，不然就是在為權貴者解套，讓違法行為可以合法化。

市議員林國春說，新北有18萬件違章建築，現在有多位民眾都來找他陳情，質疑為什麼自己住了4、50年的家要拆掉，賴清德的不用拆？難道因為賴清德是未來的總統，萬里老家豪宅就不用拆，市井小民的房子就要被拆嗎？