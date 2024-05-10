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汐止湖光里慶祝母親節 媽媽唱歌按摩輕鬆一下

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區湖光里結合登革熱宣導，舉辦溫馨有趣的母親節活動，安排了筋絡按摩，幫媽媽鬆鬆筋骨。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區湖光里結合登革熱宣導，舉辦溫馨有趣的母親節活動，安排了筋絡按摩，幫媽媽鬆鬆筋骨。 圖／觀天下有線電視提供

為了慶祝母親節，汐止區湖光里結合登革熱宣導，舉辦溫馨有趣的母親節活動，一開場是由里長、志工爸爸特殊裝扮粉墨登場，帶動唱，並且安排了筋絡按摩，幫媽媽鬆鬆筋骨，現場也發送康乃馨，包括立委廖先翔、新北市議員張錦豪都到場祝福，現場溫馨又熱鬧。

跟著輕快應景的歌曲，天下的媽媽都是一樣的，里長杜金泉、以及志工頭戴七顏六色的頭髮好吸晴，母親節到了，湖光里母親節活動，一開場是由里長、還有清一色志工爸爸特殊裝扮粉墨登場帶動唱，雖然，肢體動作不太一致，不過，勝在心意，增添不少趣味。

湖光里長杜金泉說，有別於去年，因為去年是像音樂會，有薩克斯風、國樂來表演，今年則是請志工一起表演天下媽媽都是一樣的，另外，還有登革熱宣導，因為夏天到了，病媒蚊孳長，希望說趁這個機會跟里民說，做好自我安全自我防衛，很感謝許多里民都來同樂。

立法委員廖先翔表示，母親節要到了，雖然大家最近都有人說，我們不能只有母親節這一天來感謝媽媽，應該是要一年365天大家都要感謝媽媽，那因為過節總是有一個儀式感，所以，今年包括湖光里杜里長及汐止區很多的里長，都舉辦很多母親節活動，感謝母親的付出，尤其自己是在去年才當爸爸，而今年的母親節也是當爸爸後過的第一個母親節，知道在帶小孩子過程中，都要所付出很多心力，真的是要非常的用心，當然，也從中得到了許多的一個快樂的回報了，而透過活動，不管是家庭、社區，一起來感謝全天下的母親的付出，祝福大家母親節快樂。

母親節 爸爸

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