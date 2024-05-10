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雙溪平林里共餐好澎湃 觀天下有線捐加菜金支持

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區平林里共餐辦得有聲有色，觀天下有線電視公司團隊就到平林里共餐進行加菜金捐贈，讓共餐可以細水長流。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區平林里共餐辦得有聲有色，觀天下有線電視公司團隊就到平林里共餐進行加菜金捐贈，讓共餐可以細水長流。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里每個月的一次銀髮共餐今(10)日在活動中心舉行，平林里共餐已經將近十年的時間，在里長黃添松帶領志工用心經營下，共餐辦得有聲有色，為響應共餐活動，今(10)日觀天下有線電視公司團隊就到平林里共餐進行加菜金捐贈，讓共餐可以細水長流。

接近中午時間，來到平林里的活動中心，已經飄來陣陣的飯菜香，走近一看，有白斬雞，冷菜拼盤，滷肉，各式豐富菜色堪比辦桌現場，這是平林里一個月一次的銀髮共餐日，里長說，就是要澎湃，每次都是當辦桌在辦理。

平林里里里長黃添松表示，共餐辦理已經長達十年之久，且都是免費讓長者吃飽飽，經費都是由資源回收金來支應，還有各界長期以來的支持，紛紛響應拋磚引玉，今天還有觀天下贊助加菜金，真的很感謝。

觀天下有線電視公司總經理黃清波說，平林里共餐辦得有聲有色，不論是里長和志工團隊都很辛苦付出，為的就是要好好照顧里內長輩，而觀天下有線電視公司身為地方企業，也拋磚引玉捐贈加菜金，讓共餐可以更細水長流。

雙溪區區長林銚傑說，平林里每次共餐都辦得很澎湃，就是要讓長者可以吃飽飽，今天也感謝在地企業觀天下有線電視的慷慨解囊，讓平林里共餐可以有更多經費運用。

團隊 辦桌 雙溪區

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