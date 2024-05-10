中和民享藝文特區淪「蚊子特區」？地方急陳情盼改造

位於新北中和自治街的民享藝文特區，平面部分改做表演舞台已9年，但使用率不高，被認為是閒置空間，只有少數長者會來休息乘涼，另地下停車場還有漏水狀況，議員認為地上空間要改做特色遊戲場，停車場也要改建，新北市景觀處表示，會先搜集地方意見，以利規畫改建流程。

民享藝文特區在1971年完工，原只有地下停車場，在2000年設置游泳池，但後來造成停車場漏水，且使用率不高，公所封閉游泳池，在2015年改為表演舞台迄今，可供里內辦活動及街頭藝人表演舞台。

實際走訪該地點，上方平台只有少少的罐頭式遊具，包含溜滑梯、鞦韆跟搖搖馬，及一間空教室，沒有其他亮眼設施，只有長輩會來乘涼休息。民有里長謝清炎表示，公園面積太小，遊樂設施單調，不少民眾也希望能改造空間，能有多一點遊具。

議員金瑞龍指出，民享藝文特區使用率不高，成為閒置空間，民眾、里長都陳情希望活化空間，而地下停車場也有漏水問題，部分車格因此無法停車。

金瑞龍認為，地上空間可以設置特色共榮遊戲場，提供大小朋友能就近有休閒活動環境，地下停車場則建議重新規畫，施作更現代化的會停車場，徹底解決漏水問題。

景觀處表示，民享藝文特區後續將會新增相關設施，但仍須考量地方意見及需求，故景觀處將召開規畫公園活化可行性研商會議，並請中和區公所持續彙整地方意見及需求並納入評估，為在地居民新增更完善的設施。