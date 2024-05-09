泰國將重列大麻為毒品 北市首長集體表態：反對合法化

泰國日前宣布在年底前，將重新把大麻列為毒品，只允許醫療用途，泰國是亞洲首批將娛樂用大麻除罪化的國家，政策推出2年後重大轉彎，但美國司法部計畫放寬。台北市議員曾獻瑩下午在議會民政委員會質詢時，詢問現場市府社會局、研考會主委等首長，是否支持大麻合法化？官員一致表示反對大麻合法化。

今年3月，台北市政府社會局爆發老人福利科劉姓女科員涉嫌在台北市信義區販賣大麻，被檢警依毒品危害防制條例罪嫌拘提到案，年輕公務員涉販毒，引發社會關注。

曾獻瑩質詢指出，泰國將重新把大麻列為毒品，但美國司法部卻計畫要放寬，這件事為何與台北市有關？因為台北市今年3月發生年輕公務員販售大麻，加上泰國、美國對大麻合法化的新聞，台北市政府應該表達對大麻的態度，且大麻問題年輕化、白領化。

曾獻瑩詢問上台的4位官員對大麻的看法，其中人事處長高建智表示，他個人是反對。他說，北市30歲以下公務員占20%以上，會幫年輕公務員認識大麻，也請主管多關心，有異樣要通知。

公訓處長何雅娟表示，公訓處辦理課程，也有數位課程供網路觀看，她個人認為大麻不可在生活上出現，她反對大麻合法化。

社會局長姚淑文表示，她有看過大麻對學生影響，她反對大麻合法化，大麻會有漸進性吸引的問題，社會局 會在兒少小站、兒少據點強化宣導。

研考會主委俞振華說，大麻是毒品就要防範，人事處會教育宣導，維持公部門不受毒品汙染，尤其大麻對青少年成癮率比成人更多，會特別針對年輕公務員提醒法規。

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