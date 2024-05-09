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淡水河水岸營造 遭疑缺河川整治

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
4月中旬，忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面出現死魚，北市水利處在河面打撈、環保局沿岸撿拾岸邊魚體。圖／北市環保局提供
4月中旬，忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面出現死魚，北市水利處在河面打撈、環保局沿岸撿拾岸邊魚體。圖／北市環保局提供

淡水河水質差、飄惡臭，北市府規畫5年18億做「淡水河水岸空間環境營造」，市長蔣萬安昨說，很多市長都希望改造，但一直沒有啟動，他認為即便要編龐大的預算以及面對很多阻力，也不能再拖。但議員認為，缺乏整治河川項目，北市府回應，與新北市合作，積極稽查高汙染事業，也盼外縣市加速接汙水管。

蔣萬安昨在大同區舉辦的「市長與里長有約」表示，去年大同區里長的提案如老師里長許宮銘所提「敦煌碼頭活化」案，市府已經啟動完整的「淡水河水岸空間營造」規畫，雖然很困難，但對的事情就要堅持。

台北市淡水河陸續有民眾反映「親水才看得到、聞得到的垃圾、水質和氣味」、「見識到淡水河流域的味道及垃圾，特別多又惡心」。議員顏若芳說，台北審計處2022年指出淡水河水質有惡化現象，今年4月平均河川汙染指數RPI值4.8，屬中度汙染等級，這樣的水質如何打造全新水岸台北？

顏若芳表示，但是副市長李四川日前跨局處討論「台北市淡水河水岸空間環境營造（中興橋下游至高速公路橋）委託規劃工作」，預計5年18億，當中卻沒有關於水質整治的項目。

環保局水質科長林志芳回應，淡水河全長逾300公里、遍布6縣市，流域人口約800萬，北市接管率有82%為全國之最，9成汙染來源是桃園市、新北市的生活汙水，1成為工業區廢水汙染。2007年起淡水河脫離重度汙染，北市除了5組水質自動監測設備，還會與新北市合作，積極稽查高汙染事業，盼外縣市加速接汙水管。

淡水河也不時傳出死魚事件，水利處表示，接獲通報後即要求廠商迅速動員人力、機具及船隻，並視情況於橋梁墩柱間、排放水路出口等處架設攔汙索，避免魚體隨潮汐漂散。以最快速度恢復河面清淨、提供民眾優質河岸觀景及休憩環境。

針對淡水河水質部分，水利處將邀集環保局、衛工處等相關單位研商淡水河水質汙染源的監測、汙水接管率以及控制作為，盼改善淡水河水質狀況來避免河面死魚及垃圾出現之情形。至於淤積情形，近5年淡水河疏浚量體總計達3萬2329立方公尺，後續將配合「淡水河水岸空間環境營造」案滾動式檢討淡水河河道疏浚頻率。

水質 淡水河

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