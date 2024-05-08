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淡水第17處銀髮先修班開課 打造樂齡優質社區

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海新市鎮蒙德里安社區推展第17處的先修班，現場區長也一同與長者們一起做健康運動，展現出課程成果，相當豐富。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海新市鎮蒙德里安社區推展第17處的先修班，現場區長也一同與長者們一起做健康運動，展現出課程成果，相當豐富。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡海新市鎮集中式大樓住宅形式居多，而這類型的住宅有許多的公共設施為了協助社區管委會邀請住戶與長輩們共同參與，舉辦多元學習課程，淡水區公所推廣新北市政府社會局核定補助辦理銀髮俱樂部先修班，在新市鎮當中的蒙德里安社區推展第17處的先修班，區長巫宗仁也一同與長者們一起做健康運動，展現出課程成果，相當豐富。

淡水區巫宗仁表示，目前淡水地區有超過650個公寓大廈，有些大樓的公共設施十分完善，有會議室、交誼室、閱覽室、視聽中心等空間，自去年3月底市府社會局輔導團，到淡水區召開說明會後，淡水公所已主動協助超過17處公寓大廈管委會向新北市政府社會局提出申請，藉此增加社區住戶彼此互動的機會，凝聚住戶力量，發展出信任關係，降低社會孤獨下的各種關懷、照顧議題，提升整體對居住環境的認同感與幸福感。對此許多長者，都來參與並且很喜歡這些課程，就在自家社區裡頭，相當方便，下樓就可以上課。

區長巫宗仁指出，淡水區65歲以上有3萬4千人，佔全區人口比約17%，逐漸邁向超高齡社會。為服務更多長輩，在響應侯友宜市長推動里里銀髮俱樂部政策達標後，今年再配合市府政策推動「銀髮俱樂部先修班」，讓沒辦法前往各個關懷據點的長輩下樓就能參加各式健康促進、文康休閒活動及老人共餐。期待透過私公協力，社區自助、互助，達到共好、共榮，創造公寓大廈自身價值，提升市民朋友對居住環境的認同感與幸福感，真正落實在地老化、活躍老化、老幼共融之健康樂活宜居城市目標。

住戶 淡水

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