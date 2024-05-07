民歌金嗓唱將 母親節開唱

「今年母親節，就讓我們的歌聲陪伴你／妳度過吧！」5月12日將由施孝榮領軍，匯集殷正洋、周治平、羅吉鎮、金智娟、于台煙、葉歡、陳艾湄等8位民歌天王天后，於台北TICC舉辦「民歌康乃馨演唱會」，演唱會製作人施孝榮表示，感謝粉絲熱情支持，現在票已經所剩不多，希望母親節一起來TICC享受美好的音樂。

此次演唱會8位歌手都是實力派的金嗓唱將，還邀請到轉戰戲劇圈已久的葉歡，也是施孝榮推薦粉絲不可錯過的亮點之一。

第一次彩排時，歌手們笑稱好像是參加民歌歌手的同學會，許久不見的「同學們」因為演唱會齊聚一堂高歌，製作人排歌也有巧思，有男男合唱、女女合唱、男女對唱，光彩排就已唱得非常過癮，更期待與粉絲見面。

聯合數位文創主辦的「2024民歌康乃馨演唱會」5月12日在TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）開唱。購票可上udn售票網（https://reurl.cc/2Ym53m），大宗團體及企業購票可洽（02）2649-1689（周一至周五 09:30~17:00）。