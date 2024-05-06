新北中和中山路 增73免費機車格

新北中和中山路三段沿線是人口稠密區，當地巷弄狹窄，地方苦盼拓寬多年，養工處近期跨局處合作並攜手慈濟，活化巷弄土地，讓3公尺巷弄拓寬為6公尺，還規畫73個免費機車格，讓通行救災更安全，也舒緩停車壓力。

中山路是貫穿永和、中和及板橋區的重要幹道，沿線交通擁擠，停車困難；中山路三段63巷本身道路狹窄，巷口若遭民眾臨時隨意停車，將造成巷道出入的安全疑慮。

養工處表示，該巷弄原本寬度僅3公尺，巷口常有民眾停放車輛，影響通行、救災，透過「新北美樂地2.0」專案，跨局處合作勘查，研議拓寬現有巷道，搭配電桿下地、增設路燈等，還規畫73個免費機車停車格，近日啟用。

中和區積穗里長陳致廷說，63巷一帶空間狹窄，還卡到私人土地，曾向議員、立委陳情，希望能設法溝通，如今終於突破困境，居民進出更順暢，還有車格能用，便民升級。

工務局長祝惠美感謝慈濟慈善事業基金會捐贈土地給市府，創造市府、慈濟及用路人三贏局面，也促進鄰近商圈發展。