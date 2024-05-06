雙北擬推純公車族吃到飽月票

TPASS1200基北北桃都會通2023年7月上線後，每日平均有133萬人次使用，民眾超有感，不過新北交通局發現，1200月票捷運族使用量最大，對純公車族誘因較低。雙北研擬合作，比照台南市公車299吃到飽月票，雙北交通局預計本周會面討論，最快今年10月提到公車運價調整會議討論。議員建議，價格是最重要考量，500元以下對純公車族才有誘因。

基北北桃去年7月推出1200月票，目前每月平均售票量45萬張，每日平均超過133萬人次使用，私人運具已移轉約8%至大眾運輸。

新北交通局長鍾鳴時指出，雙北捷運系統健全，還有許多偏鄉地區沒有捷運，雙北持續檢討如何在不會加劇政府負擔，與吸引民眾使用大眾運輸目標下，提供更多元的月票供民眾選擇。

鍾鳴時表示，當初新北有意推公車吃到飽月票，公路總局主張應與北市合作，雙北交通局預計近日討論，希望早日推動公車月票。

鍾指出，疫情前公車運量每天約80萬人次，目前恢復到70多萬人次，近年公車司機招募不易，公車業經營遇到困難，如何吸引更多人使用，提供更好的薪資環境，也是努力目標。

首都客運總經理李建文表示，對雙北吃到飽公車月票樂觀其成，TPASS捷運族使用量最多，捷運一段票20元，公車一段票15元，純公車族若花費1200元購買月票，等於是公車族去補貼捷運族，確實不公平。李也說，以新北市為例，包括三峽、瑞芳等地，沒有捷運系統駛入，若能推出純公車族的月票，有助提升民眾搭乘公車意願及運量。

市議員呂家愷說，以三峽、鶯歌地區為例，目前還沒有捷運，公車吃到飽月票可造福更多元的使用者，公車族上班來回各15元、每周工作22天計算，票價花費660元左右，公車月票要低於500元，民眾才會有興趣。

市議員鄭宇恩說，若有公車族專屬吃到飽月票，服務族群必須要清楚定位，區分學生票、愛心卡等，最重要是價格要讓消費者有感，民眾才會埋單。