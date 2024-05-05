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林口轉運站增設停車場6/1啟用 持1200汽車月票可打8折
緊鄰機場捷運A9站的林口轉運站，2021年底營運至今民眾使用率低。新北市交通局將東側公車駐車區活化成停車空間，提供200格汽機車位6月1日啟用，且購買1200定期票民眾，汽車月票可享8折、機車免費優惠。議員蔡淑君說，林口轉運站人流較低、公車業者不願增加班次，活化成停車格盼鼓勵民眾轉搭機捷。
蔡淑君指出，基北北桃1200定期票去年7月1日上路後，林口居民使用公車、捷運增加，但林口轉運站使用情形卻沒有明顯增加，2021年底營運至今，公車路線7條其中4條還是副線，轉運站人流低、公車業者不願增加班次，因此去年便建議交通局將東側公車駐車區，活化為民眾轉乘停車空間。
蔡淑君說，這處轉乘停車空間屬於臨時性，讓機車轉乘捷運或平常開車到北市上班的通勤族，可以不用再塞在高速公路上。
交通局指出，林口轉運站分為2部分，在東側原本公車駐車區規畫為轉乘民眾停車空間，提供50格汽車位、150格機車位，即日起至5月17日晚間7點前開放月票登記，分別發售36格汽車及90格機車月票，將於6月1日啟用。
停車場業者說，汽車月票2500元、機車300元，購買1200定期票民眾，汽車月票可享8折優惠、機車則為免費，每個月都需繳交1200定期票購票證明，若下一個月沒買1200定期票，則回歸原價；由於兩者需持1200購票證明，該項優惠僅採現場登記。
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