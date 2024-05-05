汐東線再招標 新北拚開標半年內動工

捷運汐東線全長5.56公里，因缺工及工資、物料雙飆漲，廠商投標意願低，3月8日流標。捷運局5月中旬將第2次上網招標，預計9月第2次開標，屆時估半年內會進場施工，議員說，應好好估算不該再讓流標事情再發生。市長侯友宜表示，汐東線是所有新北人的期待，會盡最大的努力讓招標完成、及時開工。

雖然5月中旬確定會招標，但日期仍未定，議員張錦豪表示，到底何時才會上網招標？後續若順利招標，是否還要等2個月才會開標？

捷運局長李政安說，上網招標時間因為還在採購處，現在正在簽報中，開標時間預計還要4個月會到9月，因為工程比較大，但得標後，半年內會進場施工。至於時程，李政安表示，因預算經費，最後還是要等廠商投進來才算數，不過，目前已調整到比較符合市場行情。

汐止當地許多營業幾十年的餐廳、釣蝦場業向張錦豪陳情，說汐東線現在幾次協調會，針對營業損失部分，市府也沒辦法給他們適宜的補償，希望多一點彈性，畢竟是配合市府做重大工程才需要搬遷。

議員周雅玲質疑，主體工程部分，第1次流標後就該知道原因，第2次開標金額增減度多少，應該就要估算出來，不該再讓流標事情再發生。

李政安表示，第一次招標金額是323億元，但因財務計畫的經費有限，323億已把所有的錢用上去，不夠的部分，因為尚未上網公告招標需保留，但預算部分會比照「南北環」、「萬大-中和-樹林線」處理。

另外，汐東線主體工程，因吉林街、福德三路路幅過窄，及大同路自來水管妨礙落墩的障礙，需事先拓寬道路、遷移水管。李政安表示，要逕工程的路過用地已經取得8成，希望6月可以交給廠商進來，施工的交維計畫也會做好，至少維持原來寬度，局部區域可能在離峰時段可能會需要交維。

侯友宜昨指出，汐東線是所有新北人的期待，他一定會盡最大的努力，讓汐東線能夠順利招標完成、及時開工，尤其在未來開工後的交維計畫，及周遭的環境的改善，也都會做好準備。