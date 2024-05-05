北車設街友行李房 桃市來取經

台北車站每日都有大量旅客進出，也有許多街友以站體周邊為家，引發市容觀感疑慮。台北市社會局近年推動街友專用置物袋與放置區管理，上午7點至晚間7點幾乎看不到雜亂行李，也無街友躺臥，每日定時巡視、每周清運一次，成效不錯，就連桃園市也來取經。

社會局過往接獲許多陳情，台北車站四周大門常見街友堆滿私人家當，2016年啟動「台北車站街友專案」，實施行李一人一袋的放置原則，提供黑色專用置物袋收納，並與台北車站協商，白天統一放置在站體南側，多數街友都能配合。

後因部分街友囤放過多個人物品，影響旅客動線與環境管理，社會局2020年與台北車站協商，在南側廣場兩處空間規畫「街友友善專用置物袋放置區」。同年社會局考量防雨、置放區空間大小等，以每月3萬多元向台鐵租用2間行李房，雇用3名街友在每日上午、晚間各2小時幫忙搬運，日薪900元；也規範街友上午7點至晚間7點，不得在站體周邊躺臥和堆放行李。

台北車站目前列冊街友258人，平均單日在站體周邊露宿約190人。2016年迄今，社會局已發放近400個專用置物袋，仍約有140人使用，使用率73%。

社會局社會工作科長邱慶雄表示，社會局與台鐵、鐵路警察、市警局、環保局等單位組成跨單位團隊，若在規定時間發現不明行李，就會暫時搬至台鐵置放區，一周內無人領取即清除，也強調新制實施前一個月宣導期，避免街友反彈。

邱慶雄說，專案管理迄今8年成效佳，如今站體周邊白天環境整潔、旅客動線順暢，行李房也有保全看顧，偷竊事件隨之減少，盼藉由管理，讓社會對街友露宿車站周邊有更多包容。

邱慶雄不諱言，北市67%街友來自外縣市，透過向外推展管理經驗，協助其他縣市建置街友資源，希望減少北市負擔，桃園市近年也借鏡台北車站作法，在當地推動街友行李集中放置等管理。