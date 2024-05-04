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艋舺公園街友聚集 地方疾呼妥善安置

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市萬華區艋舺公園周遭有不少街友聚集，衍生環境問題，地方呼籲妥善安置街友。記者鍾維軒／攝影
台北市萬華區艋舺公園周遭有不少街友聚集，衍生環境問題，地方呼籲妥善安置街友。記者鍾維軒／攝影

北市萬華區艋舺公園多有街友遊蕩，不少善心人士在街頭發便當送暖，卻造成環境髒亂，也發生外縣市警員將街友載到公園「放生」爭議，地方盼能妥善安置街友。社會局回應，目前已組專案小組積極處理，與善心團體、志工合作維持環境整潔，也和外縣市分享街友名單，讓街友返回原縣市安置。

北市社會局統計，2023年北市街友數量550人，中正區最多，279人、占49.09%，多聚集在台北車站；萬華區187人次之、占34%，則集中在艋舺公園。男性占比超過8成，來自外縣市占比近7成，尤以新北最多。

艋舺公園確定改建，預計今年底發包、2025年動工，北市議會民政委員會昨視察，青山里長李昭成表示，現在艋舺公園內不能發便當，但善心人士會在商家、捷運站外發放，便當盒、廚餘造成環境髒亂。而造冊列管後，發現不少街友來自外縣市，甚至看過外縣市某分局從警車下來，直接「放生」街友，中央、地方應合作，送他們回自己的縣市安置。

李昭成提到，社福中心提供洗澡、二手衣服和發放便當，可以在食堂吃完就走，不會亂丟垃圾、乾乾淨淨。也擔憂街友在外會被當人頭操控，領取低收入戶補助，本人卻只剩幾百元或是拿不到錢。

議員劉耀仁說，社會局應該要查出哪些人被當人頭詐領低收入戶補助，還有載街友放生事件也要防堵。議員洪婉臻說，除了改善硬體，也要提升秩序、善良，積極輔導街友回家，維護環境整潔，才可能讓更多人來觀光。

社會局長姚淑文回應，目前成立專案小組密集處理街友問題，包括有志工維護艋舺公園、台北車站周遭的環境，誰送餐就誰打掃，並防止萬華車站變成第3個據點，也有請善心團體與社會局合作，但仍需要思考更多安置街友方法。

副局長林淑娥說，這幾年已經改善行李亂丟、隨意發餐等問題，一點一滴改變，但很多狀況還在努力中，因為人的流動性、自主性很難控制，包括安置後又因為各種因素離開，外縣市街友因為北市福利好而聚集，至少6成以上都是外縣市的人，已和周遭縣市分享街友名冊，若屬於外縣市希望能回原處安置。

北市 艋舺 街友

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