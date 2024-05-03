魚果市場改建 民股對出資存疑

台北市第一果菜及萬大魚類批發市場改建案，北市府編列冷鏈、拍賣等設備預算2.6億元，議會先前要求需按持股比例出資，否則不得動支該預算，北農昨董事會討論後，北農董事長楊鎮浯表示，多數民股雖未表態，但私下瞭解，很多股東對按比例出資仍有疑慮。他強調，市府不僅是股東，也是房東，市府有責任承擔政策以符合公共利益，不應單看股東比例出資。

知情人士指出，站在民股立場，魚果大樓興建後市政府屬於房東角色，北農本來就要付使用費給市政府，裡面的必要設施是維持拍賣市場必須要有的，市府本應補助，現在若按持股比例出資，邏輯上不太合理，未來營運也恐產生更多問題。

楊鎮浯表示，董事會應議會要求，將該案排入議程，但因涉及層面大，多數民股未於會議中表態，還沒有結論，但在開董事會之前，不論在公開或私下場合都有和各股東提及，開會前大家心裡也知道有這個議題，大多數民股對要支付設備費用仍有疑慮，認為議會所提的要求未必符合實際狀況。

楊鎮浯說，北農是受台北市政府委託經營，市府在北農具三種身分，分別是股東、房東、政府，必須要做到三者兼具，站在政府角色必須肩負政策及公共利益。

楊舉例，面對食安問題，中央跟市府雖補助設備，但每年人力、耗材等，要額外付出1500多萬，「單純民營公司不需要做這些」，同樣的問題應回到公共利益角度，不能單從股東角度看。