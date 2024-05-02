永和大陳社區說好做中繼宅卻跳票？ 新北：都更量大、盼以照顧弱勢為主
每逢推動都更，住戶都擔心不好找租屋處，對長者來說，要離開熟悉生活圈，更是手足無措。民代批評，新北永和大陳社區單元2已完工，但市府分回戶數94戶全售出，說好要做中繼宅卻跳票。城鄉局表示，目前沒有相關考量，新北都更量大，社宅量體有限，若做中繼宅，擔憂排擠到弱勢族群需求。
大陳社區位於永和區中正橋左側臨近新店溪河堤，為保安路、保生路、環河路所圍之住宅區，總面積約8.2公頃。單元2已完工，市府分回94戶，另設置活動中心；單元3施工中，市府將分回173戶，將重建新生公有市場，規畫2千坪中央公園；單元1、4正招商中，單元5、6、7預計做社宅。
新北市議員連斐璠指出，單元2已更新完成，市府依照比例分回94戶，當初她建議可以做中繼宅，推動都更案住戶都擔心搬家問題，一是不想離原本的生活圈太遠，二來是租屋處不好找，民眾還要另外申請租屋補貼，既然有資源，就可讓住戶就近住，等都更完成再搬回原本住址。
「全都標售出去賣光了！」連斐璠說，她最近才發現這件事，當初市府也覺得她的提議很好，稱會納入考量，沒想到一下子全賣完了，居然都沒有規畫中繼宅。
連斐璠也質疑「賣屋的錢去哪裡了？」，如果市府真的有財政困難，為何不等大陳都更案全部做好後，再一次售出，何必急於一時？近期也有民眾反映，房子不好租，要離開原本的生活圈，才有適合的租屋處，更何況居民也有長輩，都更時間長，對長輩來說更加不方便。
城鄉局長黃國峰表示，對於都更過程有需要找臨時租屋處的住戶們，會由都更實施者協助處理，包含租金補貼或要找包租代管等，新北都更量大，若由市府統一協助提供中繼宅，考量社會住宅量體有限，仍希望主要用在照顧弱勢族群上。
至於參與都更的拆遷戶，黃國峰表示，仍可透過市場機制或實施者協助租金補貼，保障居住權益。另城鄉局也有跟社會局合作，幫助受暴婦女等其他弱勢團體提供住所。
財政局表示，房地收入會作為公設用地基金，也有用在中正橋改建等相關工程經費，分回的房地若沒有適度處理，會造成財政收支失衡，使債務增加。永和大陳案已就全區狀況，規畫多樣公益設施，包含幼兒園、公共托老、活動中心、市場及社宅。
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