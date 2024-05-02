吳欣岱揭「涉#Metoo招標評審」入文化古蹟施壓 北市文化局：不實指控

蔡瑞月舞蹈社近期因招標引爭議，台灣基進秘書長吳欣岱今天在臉書爆料，指去年因性別事件遭永不聘任的一名曾姓招標評審，至今仍用自身人脈進入文化古蹟施壓、找碴。吳批評，台北市文化局放任性騷的評審胡作非為，如何讓市民相信所謂的「公開招標」？北市文化局今天也回應，此為不實指控。

文化局表示，遭指控的曾姓副教授性騷擾事件，自111年12月啟動調查並確認成案後，本局即不再與其有任何關連，且未曾聘請其擔任任何職務或參與任何會議，曾姓教授也因不服此行政處分，目前刻正與本局進行行政訴訟中。

文化局提到，吳欣岱稱曾姓副教授佯裝館所考核委員一事，文化局111年4月進行委外館所考核時，曾姓副教授是文化局委託館所輔導的廠商代表，依慣例僅提供參考意見，並不參與考核作業，廠商意見也不影響考核成績。

吳欣岱在臉書表示，根據去年七月一系列 #Metoo 運動的發文指出，曾姓副教授1999年就進入台北市文化局工作，儘管去年7月的性騷案件，曾就獲公眾關注、局內審議委員會決議性騷案件成立，文化局也發表聲明永不聘任，但實際上私下卻持續讓曾佯裝評審委員進入文化古蹟，以背後象徵的公權力和人脈關係施壓、找碴。文化局則回應，此皆為不實指控，特此嚴正申明。

文化局提到，吳欣岱指控國民黨強占古蹟，也為嚴重扭曲。蔡瑞月舞蹈研究社為市有財產，市值高達九億以上，北市議會已三讀通過「北市市有財產委託經營管理自治條例」，文化局必須依法行政，市府捍衛市民權益，始終一貫。