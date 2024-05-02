「2024新北河濱蝶戀季」 花開音樂節11日登場迎初夏

新北年度「河濱蝶戀季」11日將登場，周末除有歌手團體獻唱，還有好日市集、萬盆花海及文青裝置藝術、限定好禮等系列活動。新北高灘處表示，今年結合花與音樂打造「花織夢境」主題，除有花藝DIY工作坊，還準備5月溫馨限量康乃馨。

高灘處長張修銘表示，新北河濱蝶戀季邁向第5年，今年結合花與音樂打造「花織夢境」主題，運用超過5萬株的草花及蜜源植物，並搭配5座特色裝置藝術「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「候鳥過境」，傳遞希望、信心及愛，帶給民眾喜悅及幸福感。

張修銘說明，11、12日開幕活動周下午1時至6時以「花開音樂節」為展覽揭開序幕，邀請「李浩瑋Howard Lee」、「Crispy脆樂團」、「魏嘉瑩」、「小男孩樂團」以及街頭藝人輪番上陣；還有好日市集帶來的多樣的美食、文創選物及特色伴手禮等，賞地景還能聽音樂、逛市集。

張修銘補充，開幕周還有限額體驗的花藝DIY工作坊，特邀花藝老師，現場教導乾燥花圈及擴香精油擺件製作。另外也因為5月為溫馨的感恩母親月，期間共準備520支康乃馨免費發放。