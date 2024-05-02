雙城性平交流 台中市率團參訪淡水女路培力課程

由新北市政府社會局「創新性計畫」提供支持，今年邁入第四年「淡水女路4.0」女性導覽員培力課程，提供在地女性就業、文化導覽還有觀光經濟，而日前台中市政府組團到訪新北市，進行「雙城性平交流－新北參訪之旅」，透過對話交流、分享經驗並實地踏查，參訪新北市性平基地、性別友善廁所，還有來到淡水區，體驗走讀淡水女路，交流性平推動經驗。

新北市社會局專委林坤宗表示，新北市社會局持續推動性平工作，自2016年起，榮獲行政院全國性平考核連續3屆優等第1名，而這次很歡迎來自台中市政府各局處性平專案小組召集人，大約有四十多位，不僅是推動性平工作不斷精益求精，更體驗淡水女路走讀故事，希望讓市民不論性別都能在友善的社會氛圍下，擁有相同的機會得以發揮所長。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，淡水女路帶大家了解到，馬偕博士在淡水創立全台首學女子學校及女性地標，還有淡水知名小吃阿給，讓遠從台中來的朋友，不僅是推廣性平故事，還有在地文化飲食及結合觀光經濟，讓婦女二度就業，所展現工作的廣度及深度，並且一同感受推動在地性平創新方案的價值，獲得更多啟發與動力，並強化性別知能。