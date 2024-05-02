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每年施放約30萬個…新北天燈自治條例今過一讀 經發局估稽查需新聘3人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今議案審查，審查新北市天燈永續發展自治條例，今一讀通過。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今議案審查，審查新北市天燈永續發展自治條例，今一讀通過。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今議案審查，審查新北市天燈永續發展自治條例，今一讀通過，進入法規會審查。議員詢問，天燈標章如何定價、如何稽查、天燈大小是否有不同標章等問題。新北經發局長何怡明說，標章設計會由市府、業者、社區代表及學者等組成委員會訂定，預估標章每個至少20元以上，稽查暫估需新聘3人，未來上路前也會沙盤推演。

天燈永續發展自治條例2020年曾送議會審議，因議會屆期不續審，退回市府重新提送。今年再度送進議會審議，議會今開議案審查會。議員林裔綺說，以每個標章30元去算，一年施放30萬個天燈，基金收入可有900萬，但自治條例尚未通過、基金尚未充裕前，市府應與保險公司商量，補足基金運作前空窗期災害賠償。

議員張維倩認為，天燈販賣業者不只一般店面，也有開著發財車的人來賣，建議經發局應條列名單，避免標章管理漏洞。此外，自治條例明定由區公所派員稽查，人力是否充足？議員蘇泓欽說，既然自治條例中包含永續，製作天燈應禁止使用塑膠或燃燒排放有毒氣體的材質，才不會造成當地生態危機。

何怡明說，平溪天燈一年約施放30萬個，標章設計會由市府、業者、社區代表及學者等組成委員會訂定，標章每個至少20元以上，並暫估新聘3人稽查標章等，未來上路前也會沙盤推演。

另外，議員提出自治條例上路前空窗期，何說，已跟保險同業公會討論，但公會認為標的不明顯、風險不明，因此意願不高。經發局已發文給國發會，請求金管會、保險局協助。新北市主計處長吳建國也說，自治條例過後，若基金尚未成形，有需要相關經費會由公務預算支應。

新北市議會今議案審查，審查新北市天燈永續發展自治條例，今一讀通過。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今議案審查，審查新北市天燈永續發展自治條例，今一讀通過。記者劉懿萱／攝影

天燈 平溪

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