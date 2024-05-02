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北市違建未裝住警器去年遭拆近千件 今年危害公安最大宗是這款
台北市建管處近年積極拆除危害公安的違建，持續成立專案列管並優先執行拆除，去年光是消防局通報未加裝住警器的屋頂既存違建就有947件，加上1999緊急通報、頂二層、占用防火巷等違建，一年就拆了1603件。今年繼續開拆，截至4月30日已執行305件，最大宗仍是未加裝住警器的屋頂既存違建共147件。
去年執行成效不俗，包含141件1999緊急通報、46件屋頂加蓋第2層以上違建、190件占用防火間隔（巷）、131件屋頂既存違建隔出3個以上使用單元、113件既存違建作營業性廚房使用、35件消防局通報違建發生火災案件，以及經消防局通報未加裝住宅用火災警報器的屋頂既存違建947件。
建管處長虞積學表示，為強化維護市民居住安全，今年度優先查處對象，同樣是頂2層、3單元、營業性廚房及防火巷等涉有危害公共安全樣態的違建，呼籲民眾盡速配合改善拆除，截至4月30日已執行305件中，未加裝住警器的屋頂寄存違建最多有145件、其次是1999緊急通報45件。
建管處說明，針對1999緊急通報案件，依規定即時強制改善拆除，排除涉有立即性危險的情事。至於其他影響公安違建案件的處理方式，是先限期違建所有人自行改善拆除，如逾期未改善或改善不符合規定，則訂期執行拆除，若經由建管處僱工強制拆除者，將收取代拆除費用。
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