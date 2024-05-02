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北捷AI智慧客服 失物尋獲率31%

聯合報／ 記者王慧瑛鍾維軒／連線報導
站務人員打開公務電腦內遺失物系統，分類琳瑯滿目，仔細登載遺失物類別、拾得點、拾得時間等資訊，還有遺失物細節描述。記者王慧瑛／攝影
站務人員打開公務電腦內遺失物系統，分類琳瑯滿目，仔細登載遺失物類別、拾得點、拾得時間等資訊，還有遺失物細節描述。記者王慧瑛／攝影

北捷運一年處理近30萬件遺失物，北捷2022年底推出「智能客服」功能，失主可利用台北捷運官網、GO App連結24小時的「AI智慧客服」，透過線上文字一問一答，省去打客服電話時間與費用，線上即時尋獲率達31%。

新北捷運公司表示，透過SOP處理遺失物，從登記入庫、招領有一套規則。站務人員觀察，乘客撿到遺失物很少據為己有，失主有心想找回，幾乎都能如願，就怕沒留下任何線索，主人又不回頭找，就很難物歸原主。

北捷表示，原本客服中心是以真人客服，近年導入智慧科技協尋遺失物，2年來AI智慧客服能回答的常見問題，已從199個擴充至600多個，協尋遺失物也是旅客最常用的功能之一，只要依提示步驟點選，就可轉接至真人客服進一步確認遺失物認領，也有防止冒領機制。

新北環狀線及安坑輕軌沿線拾得物庫房位於中和站，以月分管理裝箱存放，票卡、現金類鎖在金庫，貴重物品包含手機、信用卡類，會移交警局通知失主；淡海輕軌拾得物存放於紅樹林站。至於為何不拍賣？新北捷表示，拍賣涉及營利怕引發爭端，目前只有將無人領回的傘充當愛心傘，其餘非貴重的失物會銷毀處理。

北捷 客服 新北

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