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新北重劃區違停亂象 民怨沒規畫車格

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北淡海新市鎮是熱門重劃區，規畫給單車的車位成為機車停放區，許多一停就是整天，當自家車格在停。記者李成蔭／攝影
新北淡海新市鎮是熱門重劃區，規畫給單車的車位成為機車停放區，許多一停就是整天，當自家車格在停。記者李成蔭／攝影

新北重劃區違停亂象多，被認為是沒規畫停車格所致，該現象也讓居民不滿，新北交通局表示，都計審查時會將停車空間「內部化」至大樓內，民眾若有需求可辦會勘協助改善；新北警察局則說，會對新興重劃區提高見警率，分析違規熱時熱區，加強取締。

新北近年規畫多個重劃區，衍生許多亂象，地方反映，淡海新市鎮、新店央北等大型重劃區違停嚴重，居民說，選擇重劃區就是嚮往街廓乾淨、人行道寬敞，違停屢見不鮮，影響市容及行車安全。

市議員鄭宇恩指出，淡海新市鎮常有這類現象，當初在都市設計時，希望將停車需求內部化，住戶、訪客或一般民眾汽機車格都移到大樓內，若非大樓住戶，幾乎不可能停；許多民眾貪圖方便選擇違停，城鄉局、交通局等相關單位應設法解決。

交通局綜合規畫科長吳政諺解釋，都市計畫審查時會要求，建案要將停車空間內部化，讓居民有足夠車位，重劃區商圈內也是如此，比如新店裕隆城、新莊宏匯廣場都有做交通影響評估，盡量讓周邊沒有車格。計畫審議科長許仁成說，都審、請照時會要求大樓要設計規畫車位，讓道路盡量淨空，也兼顧停車需求。

交通局停車營運科長許芫綺說明，已開發完成的重劃區會依道路現況、條件、交通量、消防救災及當地停車習慣等因素，滾動檢討汽機車格供需及標線設計，若接獲民眾反映，可辦理會勘，評估畫設路邊車格或黃線。

交通局指出，幾個指標重劃區停車量能還算足夠，淡海新市鎮有559個汽車格、728個機車格，使用率約50%；周邊有15處停車場，提供2478個小型車位、2258個機車位。央北重劃區有65個汽車格、74個機車格，鄰近地區有5處停車場，提供715個小型車位及104個機車位，停車供需仍可達平衡。

另，重劃區不只有停車亂象，也可能衍生治安問題，曾有民眾在找不到門牌的地方想報案，透過路燈編號表達位置，警員卻告知無法及時定位。新北警察局回應，警局可透過民眾所提供的路燈定位編號，查詢報案地點，會將相關操作說明列入勤教訓練。

新北 車位 重劃區

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