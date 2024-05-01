新店青潭遭人私蓋廁所、傾倒垃圾 市府查報裁罰

新店青潭周邊常有人去游泳，新北市政府日前接獲檢舉，現場有人私蓋廁所還傾倒垃圾及棄置大量預拌水泥，市府日前派員前往取締開罰，並於今天調派廠商代為清除水泥。

國民黨新北市議員劉哲彰日前在議會質詢指出，新店青潭是大台北地區愛好游泳及各大水上救生團體常訓的場域，他質疑4月15日起遭人傾倒垃圾及棄置水泥。

他表示，更離譜的是有人未經申請，就逕行私蓋廁所，不僅造成施工現場髒亂，更擔心未來廁所的污水也可能直接排入青潭，將嚴重破壞環境。

水利局長宋德仁答詢表示，現場是由水利署第10河川分署管轄，但水利局可代為查報取締及裁罰，將會立即派員去查報了解。

高灘地工程管理處長張修銘向中央社記者表示，18日就接到檢舉並派人查察，當場就勒令施工的業者停工，以及對僱工私蓋廁所的行為人開罰，除要求10天內清除雜物及復原外，並依違反水利法開罰，可處新台幣25萬元以上、500萬元以下罰鍰。

他表示，高灘處29日到場複查確認沙發等雜物垃圾都已清除完成，但因現場棄置的預拌水泥已硬化，行為人稱無法自行清除，因此，高灘處同意代為清除，但由行為人支付相關費用，今天就已調廠商進場敲除水泥，還派了2台卡車才完成廢棄水泥的清運。

他表示，後續除第10河川分署會派員巡河外，高灘處也會派員巡邏，以維護新店溪上下游的沿岸環境清潔。