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台北水舞嘉年華彩虹橋水舞秀 蔣萬安推薦絕佳賞景處

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北水舞嘉年華。記者邱書昱／攝影
台北水舞嘉年華。記者邱書昱／攝影

2024台北水舞嘉年華今晚7點在錫口碼頭彩虹橋登場，這也北市首次結合橋樑打造精彩水舞光雕秀。台北市長蔣萬安今天出席活動，分享內湖麥帥橋下的最佳景點，同時預告，近幾周還有錫口文化節、單身聯誼活動及毛小孩夏日派對，日日有活動、周周精彩。

為期兩個月的台北水舞嘉年華，今天晚間舉辦開幕式，儘管7點多仍飄著雨，還是集結不少民眾、遊客前來，開幕式由台北市立交響樂團附設管樂團暖身，緊接著7點以「彩虹派對」開場，7點半則是「未來都市」接續。

蔣萬安表示，台北水舞從7點到9點，每半小時展演五分鐘，期盼透過活動帶動起周邊商圈、吸引更多國內外遊客前來，帶動人潮，也感謝在地社團攜手，期盼活動未來持續舉辦下去。

台北水舞嘉年華。記者邱書昱／攝影
台北水舞嘉年華。記者邱書昱／攝影

蔣萬安

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