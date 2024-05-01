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台日韓學者聚台北 陳美伶：地方創生有助平衡城鄉

中央社／ 台北1日電

台、日、韓數十名學者今天在台北參與「永續治理與地方創生」國際研討會。台灣地方創生基金會董事長陳美伶強調，地方創生有助於平衡城鄉、補充人力缺口，呼籲中央法令要跟上腳步。

由中國文化大學、行政院人事行政總處公務員人力發展學院等單位主辦的「永續治理與地方創生」國際研討會，今天在台北登場，包括韓國東國大學、嘉泉大學、日本天理大學等校學者受邀來台分享經驗，並與台灣學者對話，探討地方創生策略。

文化大學行政管理系主任黃榮源表示，聯合國在2016年提出17項永續發展目標（SDGs），無論產、官、學各方，都須提出ESG的對策。其中，比較缺乏的是S（Social）部分，「地方創生」成為關鍵的推進力量。

文化大學副校長王淑音分享，文大位處陽明山國家公園，民國107年起推動大學社會責任計畫（USR），今天所屬兩項計畫「共創光明頂」、「北海岸社區韌性」團隊前來分享成果。她並分享文大也於109學年度起將SDGs融入大學課程，持續推動永續教育。

前行政院國家發展委員會主委、台灣地方創生基金會董事長陳美伶應邀發表專題演講。她特別提到，地方創生能讓子弟能留在家鄉過好日子，有助於平衡城鄉。

陳美伶強調，文化歷史的「根」很重要，不只「愛地球，還要救地球」，地方創生能拯救台灣的人口斷崖，補充人力缺口，希望由下而上來做。她呼籲中央法令要跟上腳步，避免限制地方發展，並期待大學與社區緊密合作，傾聽地方的聲音。

公務人力發展學院院長陳明忠表示，在環境變遷以及人口變化的影響下，永續治理和地方創生是現代社會面臨的兩個關鍵挑戰。學院今年規劃永續發展策略規劃實務研習班，針對政府永續發展政策，引導公務人員思考如何設定議題及目標，找到各方共贏的解決方案。

人力 永續 陳美伶

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