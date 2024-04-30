螢火蟲現蹤八年 石門出磺口農場賞螢活動開跑

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區的出磺口農場辦理夜觀賞螢活動，雖然比起去年今年螢火蟲受氣候影響較少，不過依舊是賞螢的好去處。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區的出磺口農場辦理夜觀賞螢活動，雖然比起去年今年螢火蟲受氣候影響較少，不過依舊是賞螢的好去處。 圖／紅樹林有線電視提供

開始進入賞螢的季節，石門區的出磺口農場維護生態不施化肥不使用農藥，八年前在田間發現螢火蟲的蹤影，幾年來致力守護螢火蟲棲地讓螢火蟲代代在農場繁衍成群，今年又到了賞螢時節，農場辦理夜觀賞螢活動，雖然比起去年今年螢火蟲受氣候影響較少，不過依舊是賞螢的好去處。

出磺口農場陳國志說，今年以『賓客螢門』為主軸舉辦夜觀賞螢活動，五、六月週六夜晚舉辦多個場次，是限定版的山間私房景色。而想要維持螢火蟲的友善生態可不簡單，每年幾月要種植、幾月要田間儲水都有規律。

出磺口農場陳國志指出，除了依照螢火蟲的生長期調整農田農作，更加還要放水養田螺，作為螢火蟲幼蟲的食物來源，而每個環節都仔細照顧到了還要看看氣候是不是螢火蟲喜愛適合生存，因此每年能夠夜觀賞螢都很不容易，而賞螢的季節到來，想要一睹夜裡田間點點螢光的民眾可別錯過。

石門 螢火蟲 賞螢

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