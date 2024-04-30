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周杰倫、阿信發聲盼攻大巨蛋 蔣萬安：努力克服困難
粉絲敲碗在等演唱會何時能在台北大巨蛋登場？除了亞洲天王周杰倫日前公開表示「在等大巨蛋」，台灣本土天團五月天主唱阿信今天也在IG宣示「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的」。台北市長蔣萬安今表示，市府持續努力克服各種困難，舉辦非運動賽事包括演唱會等。副市長李四川今天也在召開跨局處會議，開完也會跟他報告。
蔣萬安表示，市府秉持的態度，就是確保大巨蛋整體包括交通、疏散、消防等各項安全，以市民權益為最優先考量，以這樣的原則，接下來希望除了運動賽事，也能舉辦非運動賽事，包括演唱會等。
蔣萬安今天下午出席北市政府模範員工表揚典禮前，受訪提到大巨蛋何時可辦演唱會？媒體發問，大巨蛋還無法辦演唱會，是否是因當年柯任內在大巨蛋使照上註記的限制，是否當年柯文哲卡蛋後果？蔣萬安僅表示，市府上任後，面對很多困難，他就是面對問題解決問題，也請李四川跨局處舉辦會議，從各方面討論，希望可以克服過去不管是變更設計上面使照加註的註記，克服之後，接下來可以舉辦非運動賽事，包括演唱會，以符合民眾期待。
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