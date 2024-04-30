台肥基隆廠倒廢土？議員質疑台肥與土資場做假帳 僅約市價180分之1

基隆市長謝國樑去年視察中山區台肥基隆廠，發現業者堆置大量土方疑似將南港經貿園區C4基地廢棄土方傾倒於此，當時台肥拿出單據，澄清是向某土資場購買「沃土」作水土保持。但議員發現，台肥向該土資場購買價格遠低市價，加上C4基地無法提供廢棄土方運送影像，質疑兩者製作假單據「左手換右手」，欺騙市府。北市建管處回應，會針對C4基地無法提供影像開罰，完工後也會審查工地完工報告。

議員楊植斗指出，他調閱台肥111年9月一場內部會議紀錄發現，將基隆一廠整治工程所需土方，從南港C4大樓建案運出，且合約價格為每方877元，共編列1000多萬預算來購土。

楊植斗說，台肥當初自證清白提出運送憑證和單據證明，有在合法的土資場購買沃土運回基隆，但從單據上發現，正常每方市價約800至900元沃土，台肥向北投區國際土資場購入7200方，卻僅花3萬6000元，換算下來每方僅花5元，僅約市價的1/180。

楊植斗表示，運送聯單疑冒用多位駕駛名義簽發，他已去年1月為例，434張土方運送聯單中，無一張有公司小章，也無依規定有駕駛員及經手人簽名，無論形式與實質均不合法。

楊植斗說，整件案子疑點重重，台肥可能用假單據說要購買沃土至基隆做水土保持，實際上卻是傾倒南港營建廢土。南港廢土依業者的計畫，會送至新竹回收場留置，當時台肥甚至還立聲明向都發局保證，可以隨時調閱影像。但最近他要求市府向業者索取相關影像時，卻被業者以年代久遠丶影像已遭覆蓋為由無法提供畫面，市府過程中也從未調閱過影像，他質疑流程出什麼問題，要求檢調、市府務必查明。

建管處施工科長洪崇嚴說，工地開挖所產生廢土，依規定於須提計畫說明數量及要送往哪邊土資場核准後才可作業，該個案廢土規畫運送到台北市、新竹縣等縣市土資場，經處理後土資場可以轉售給其他廠商，同時有要求工地業者需保留開工到完工清運影像，台肥業者無法提供影像給市府，可依法開罰9000元。

針對台肥是否和北投區國際土資場聯手用假單據來欺騙社會，洪崇嚴說，台肥確實於前年10月到去年10月有向國際土資場購買沃土運往基隆，也有依法向市府申請並獲核准，販售價格則回到市場機制，市府不會過多干涉，目前台肥南港C4大樓尚未完工，待完工後需要提交完工報告，供市府審查。