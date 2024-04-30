罰84萬還不怕！新北酒店藏身工業區 違法經營遭斷水電

新北市中和區一酒店，因藏身在乙種工業區違規經營，還被民眾檢舉妨礙通行、酒客鬧事隨地嘔吐等影響治安及環境情事，新北市府經多次規勸及裁罰，但業者以變換經營者、招牌等方式持續規避，累計被罰84萬仍持續營業。新北市公安稽查小組昨斷水電處分遏止違法經營，統計8年已有22家違規經營遭電水電處分。

城鄉局表示，該店從前年起因於乙種工業區經營酒店，被市府數次查獲該處違反土地使用分區管制，並依法裁罰達到84萬元。但違規業者不願配合改善、規避罰則，無視行政處分，市府公安稽查小組因此執行停止斷水電杜絕違規八大行業橫行。

新北市城鄉局長黃國峰表示，公安稽查小組從2017年至今已進行22處違規案件強制斷水電，乙種工業區應遵照都市計畫法新北市施行細則規定以符合產業發展需求，不得作為八大行業使用。