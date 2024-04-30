柯規蔣不隨 大巨蛋鬆綁辦演唱會

歌手周杰倫周日前在IG貼文，「很多人在問台灣演唱會，其實我也在等大巨蛋。」過去柯市府以「建築技術規則」限制大巨蛋不能辦演唱會，但台北市副市長李四川今將開跨局處會議提解方。蔣市府認為，內政部2017年就認定大巨蛋是體育場館，也核發使用執照，未來演唱會只要符合「北市大型群聚活動安全管理自治條例」即可舉辦，將又是另一件「柯規蔣不隨」。

柯市府曾在大巨蛋執照上註記，「舉辦大型群聚活動的時候，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全」。市長蔣萬安表示，當時變更設計有下但書（註記），要辦非運動賽事等須先處理但書問題，市民也很期待。

日前北市府函文台灣建築中心徵詢，台建中心回文反問北市府應先確認要驗證什麼，因大巨蛋的防火避難審查已經核准。有專家說，使照上「註記」有點怪，已有使用執照還需要驗證什麼？且大型活動並無使照問題，應只有許可問題。

北市府表示，大巨蛋辦演唱會等大型活動，要回歸到「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，今將討論演唱會等活動如何確認公安驗證安全無虞，並從人數規範不同類型活動如何驗證。

建管處長虞積學說，大巨蛋若要做演藝廳等大型群聚活動，會依大型群聚活動規定，提出申請書、安全、交通維持計畫，找第三方專業機構檢驗，確保安全無虞。

北市議長戴錫欽昨也邀娛樂業者開「台北大巨蛋現在與未來面面觀」公聽會，業者盼大巨蛋能早日辦演唱會帶動商圈觀光，也反映大巨蛋場租收費、票房抽成太高，幾乎無上限，對主辦方負擔相當大，最終還是轉嫁到消費者，加上檔期不定，「目前仍會選擇高雄」。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美表示，北市有60多個商圈，只要有演唱會或大型活動，訂房率都能超過8、9成，期許大巨蛋能突破限制。寬宏藝術董事長林建寰說，邀國外巨星來台辦演唱會，須早早敲定時間，但現在大巨蛋連一年有幾天能辦演唱會都不確定。

對此，蔣萬安回應，北市府須先解決目前法規限制，未來都可以進一步來討論。體育局表示，目前大巨蛋仍以體育賽事為主，非體育賽事部分若法規符合規範，市府立場「樂觀其成」；針對非體育賽事抽成無上限，會請遠雄蒐集各界意見評估。

遠雄表示，聽到各界想法、期許，會把意見帶回內部討論，盡快回應各界期待。