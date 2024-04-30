速限30公里太低 新莊壽山路放寬至40公里

新北市新莊區壽山路是桃園市及林口區來往新莊地區聯絡道路，近年隨著桃園及林口區人口快速成長，壽山路車流增加，新北市交通局表示，經會同警察局等相關單位會勘後，即日起放寬速限為40公里，以符合駕駛人用路行為。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，壽山路因部分路段坡度彎道較大及路幅較窄等問題，道路全段速限為30公里，另壽山路0k至1k+100段往新莊方向，自2022年5月起實施區間測速後，事故發生率大幅下降80%。

林昭賢說，隨著車流量增加，許多駕駛人對於壽山路全段速限30公里有不同意見，交通局經實測壽山路以時速40公里尚能安全行駛，交通局在通盤檢討路段線型、坡度、實際行車速率，邀集相關單位共同會勘後，決議適度提升壽山路道路速限為40公里，並於沿線急坡及彎道處增設警示設施。交通局表示，將持續觀察車流運作狀況，適時滾動檢討。