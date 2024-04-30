提高食安 北市允推外語衛生講習

近年食安問題連環爆，衛生局衛生稽查不合格件數多，不過議員調閱資料發現，台北市餐飲業者參與衛生講習人數，近3年平均每年2萬1780人，竟比北市2萬3995家登記的餐飲業者還少，更沒提供外語讓國外廚師有食安意識。衛生局長陳彥元承諾，1個月內推動外語衛生講習。

台北市議會昨警政衛生部門質詢，議員柳采葳發現，民眾近1個月通報餐飲衛生環境不佳有726件，但為宣導食安意識，其實「食品良好衛生規範準則」規定，持廚師證照者，每年至少要參加8小時衛生講習，但參加衛生講習人數卻寥寥無幾。

議員調閱資料發現，2021年參加衛生講習人數有1萬7330人、2022年2萬3455人、2023年2萬4556人，平均每年參加人數僅2萬1780人，比台北市2萬3995家餐飲應業登記數量還少。

議員也質疑，全台新住民從事住宿餐飲業者高達23.4%，卻無統計有無廚師證照，衛生局舉辦衛生講習也僅有中文，其他餐飲工會也外語衛生講習，若聽不懂衛生講習的內容，恐會欠缺食安觀念。

陳彥元坦言，他沒有掌握台北市有多少外籍廚師從業，但承諾會在1個月內推動外語衛生講習。