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尖底明溝擴大試掘 金華社宅卡關

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
金華社宅基地內「尖底明溝」遺址被登錄為歷史建築，文資會昨天同意擴大試掘，金華社宅工程將持續受阻。／都發局提供
金華社宅基地內「尖底明溝」遺址被登錄為歷史建築，文資會昨天同意擴大試掘，金華社宅工程將持續受阻。／都發局提供

北市大安區金華社宅特五基地下方，陸續發現清代「尖底明溝」遺址及挖到2件史前陶片，去年登錄為歷史建築。由於尖底明溝挖出8成，仍有2成尚未出土，為確認遺址狀況，文資大會昨天再度同意擴大試掘，並將計畫書送文資會審議，前市長柯文哲任內規畫的金華社宅開工恐再跳票。

北市都發局表示，文資大會通過擴大試掘計畫，都發局近期將啟動試掘作業，並分階段報請文化局會勘確認執行細節及成果，預計明年下半年完成相關文資階段性作業，並啟動社宅工程。

都發局指出，金華社宅基地內歷建與相關遺構文物，都發局都會依文資程序送審辦理，並將文化資產納入社宅整體規畫，適當保存展示基地內歷建、遺構及文物，使文資與社宅共存共榮。

北市文化局去年6月提取「尖底明溝」，不僅發現尖底明溝分支，也找到2件疑似圓山文化史前陶器，研判陶質近圓山文化，文化局勘查後建議停工，並進入文資審查程序。根據都發局得擴大試掘計畫中提到，發掘目的主要是確認還有沒有其他日治時期遺構等，並探明是否仍埋藏史前遺物；計畫總期程19個月、試掘12個月。

文資委員認為，金華社宅基地挖掘有很多區塊，沒必要每個區塊清理表土後還要報主管機關會勘，也沒有法律基礎，除非有重大考古發現，否則應由考古挖掘計畫的主持人全權處理。

另有委員質疑擴大試掘的目的不明確，且未來若要蓋社宅一定會挖地下室，屆時就會全面揭露，毋須再試掘。最後文資委員會投票，同意進行擴大試掘，並提交計畫書送文資會審議。

北市 文化局 社宅

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